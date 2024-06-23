Palworld’ün Playstation versiyonu yolda

Palworld yakında PS5 oyuncularıyla buluşabilir
Geçtiğimiz aylarda Palworld’ün popülerlik kazanmasının ardından geliştirici stüdyo Pocketpair’in CEO’su yapımın önümüzdeki dönemde başka platformlara gelebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Pocketpair, bir süre sessizliğini korumuştu ancak görünüşe göre firma, önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.
Pocketpair stüdyosunda Topluluk Yöneticisi olarak görev alan Bucky, X platformu üzerinde dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşım, Palworld’ün yakında Xbox ve PC platformlarının yanı sıra Playstation platformuna geleceğini belirtiyor. Yapımın Xbox One sisteminde yer aldığını düşünürsek Palworld’ün PS5 platformunun yanı sıra PS4 sistemine gelmesini bekleyebiliriz. Pocketpair henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda yapımın PS4 ve PS5 versiyonu resmen duyurulacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.