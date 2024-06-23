Palworld’ün Playstation versiyonu yolda

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ocak ayında Steam ve Xbox platformlarında erken erişime açılan Palworld, kısa sürede 2 milyon eş zamanlı oyuncu yakalayarak Counter-Strike 2, Dota 2, Elden Ring ve Cyberpunk 2077 gibi yapımların önüne geçmeyi başarmıştı. Pokemon benzeri bir evrende geçen yapım, yakında başka platformlara gelebilir.

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Palworld yakında PS5 oyuncularıyla buluşabilir

Geçtiğimiz aylarda Palworld’ün popülerlik kazanmasının ardından geliştirici stüdyo Pocketpair’in CEO’su yapımın önümüzdeki dönemde başka platformlara gelebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Pocketpair, bir süre sessizliğini korumuştu ancak görünüşe göre firma, önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Pocketpair stüdyosunda Topluluk Yöneticisi olarak görev alan Bucky, X platformu üzerinde dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşım, Palworld’ün yakında Xbox ve PC platformlarının yanı sıra Playstation platformuna geleceğini belirtiyor. Yapımın Xbox One sisteminde yer aldığını düşünürsek Palworld’ün PS5 platformunun yanı sıra PS4 sistemine gelmesini bekleyebiliriz. Pocketpair henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda yapımın PS4 ve PS5 versiyonu resmen duyurulacaktır.



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Palworld yakında PS4 ve PS5 oyuncuları ile buluşabilir