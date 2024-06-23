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    Anlık Bildirim

    Palworld’ün Playstation versiyonu yolda

    Geçtiğimiz aylarda Xbox ve PC oyuncuları ile buluşan Palworld, kısa sürede dünyanın en çok oynanan yapımları arasında yer edinmişti. Sevilen oyunun PS5 versiyonu ufukta görüntülendi.
    Palworld Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ocak ayında Steam ve Xbox platformlarında erken erişime açılan Palworld, kısa sürede 2 milyon eş zamanlı oyuncu yakalayarak Counter-Strike 2, Dota 2, Elden Ring ve Cyberpunk 2077 gibi yapımların önüne geçmeyi başarmıştı. Pokemon benzeri bir evrende geçen yapım, yakında başka platformlara gelebilir.

    Palworld yakında PS5 oyuncularıyla buluşabilir

    Geçtiğimiz aylarda Palworld’ün popülerlik kazanmasının ardından geliştirici stüdyo Pocketpair’in CEO’su yapımın önümüzdeki dönemde başka platformlara gelebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Pocketpair, bir süre sessizliğini korumuştu ancak görünüşe göre firma, önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

    Pocketpair stüdyosunda Topluluk Yöneticisi olarak görev alan Bucky, X platformu üzerinde dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşım, Palworld’ün yakında Xbox ve PC platformlarının yanı sıra Playstation platformuna geleceğini belirtiyor. Yapımın Xbox One sisteminde yer aldığını düşünürsek Palworld’ün PS5 platformunun yanı sıra PS4 sistemine gelmesini bekleyebiliriz. Pocketpair henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda yapımın PS4 ve PS5 versiyonu resmen duyurulacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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