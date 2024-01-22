Palworld çılgınlığı oyun dünyasını esir aldı

Tam Boyutta Gör Japon Pocket Pair tarafından geliştirilen aksiyon-macera hayatta kalma oyunu Palworld çılgınlığa dönüştü. Pokemon esintileri taşıyan oyun henüz 3 günlük olmasına rağmen oyuncular tarafından büyük ilgi görüyor.

Palworld neler sunuyor?

İlk 8 saatte 1 milyon adet, 24 saat içerisinde 2 milyon adet ve 40 saat içerisinde de 3 milyon adet satan Palworld oyunu Steam üzerinde de 1.284 milyon pik oyuncu sayısını yakaladı. Şu saatlerde 800 bin üzerinde gezinen Palworld anlık verilerde lider durumda.

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Oyunda Pokemon benzeri Pal adı verilen yardımcı karakterler var. Bu karakterler silah, işçi, köle ve yiyecek olarak kullanılabiliyor. Halen erken erişimde olan oyun Steam üzerinde 13.49$ fiyat etiketine sahip. Game Pass kataloğuna da eklenmiş durumda.

Forumda yer alan bilgilere göre Microsoft’un kuralları gereği Palworld güncellemeleri daha geç alıyor. Bu nedenle Steam versiyonunda güncellemeler hemen geldiği için hatalar daha az. Oyunu denemek isteyenlerin göz önüne almasında fayda var.

Palworld

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Palworld rekorlara doymuyor