Palworld çılgınlığı oyun dünyasını esir aldı

Palworld neler sunuyor?
İlk 8 saatte 1 milyon adet, 24 saat içerisinde 2 milyon adet ve 40 saat içerisinde de 3 milyon adet satan Palworld oyunu Steam üzerinde de 1.284 milyon pik oyuncu sayısını yakaladı. Şu saatlerde 800 bin üzerinde gezinen Palworld anlık verilerde lider durumda.
Oyunda Pokemon benzeri Pal adı verilen yardımcı karakterler var. Bu karakterler silah, işçi, köle ve yiyecek olarak kullanılabiliyor. Halen erken erişimde olan oyun Steam üzerinde 13.49$ fiyat etiketine sahip. Game Pass kataloğuna da eklenmiş durumda.
Forumda yer alan bilgilere göre Microsoft’un kuralları gereği Palworld güncellemeleri daha geç alıyor. Bu nedenle Steam versiyonunda güncellemeler hemen geldiği için hatalar daha az. Oyunu denemek isteyenlerin göz önüne almasında fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.