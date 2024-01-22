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    Anlık Bildirim

    Palworld çılgınlığı oyun dünyasını esir aldı

    Daha erken erişimde olmasına rağmen Palworld, oyun dünyasını alt üst etmeyi başardı. 3 milyondan fazla satış yapan Palworld, Steam üzerinde de rekor oyuncu sayısına ulaştı.
    Palworld Tam Boyutta Gör
    Japon Pocket Pair tarafından geliştirilen aksiyon-macera hayatta kalma oyunu Palworld çılgınlığa dönüştü. Pokemon esintileri taşıyan oyun henüz 3 günlük olmasına rağmen oyuncular tarafından büyük ilgi görüyor.

    Palworld neler sunuyor?

    İlk 8 saatte 1 milyon adet, 24 saat içerisinde 2 milyon adet ve 40 saat içerisinde de 3 milyon adet satan Palworld oyunu Steam üzerinde de 1.284 milyon pik oyuncu sayısını yakaladı. Şu saatlerde 800 bin üzerinde gezinen Palworld anlık verilerde lider durumda.

    Oyunda Pokemon benzeri Pal adı verilen yardımcı karakterler var. Bu karakterler silah, işçi, köle ve yiyecek olarak kullanılabiliyor. Halen erken erişimde olan oyun Steam üzerinde 13.49$ fiyat etiketine sahip. Game Pass kataloğuna da eklenmiş durumda.

    Forumda yer alan bilgilere göre Microsoft’un kuralları gereği Palworld güncellemeleri daha geç alıyor. Bu nedenle Steam versiyonunda güncellemeler hemen geldiği için hatalar daha az. Oyunu denemek isteyenlerin göz önüne almasında fayda var.

    Palworld

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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