Toyota, yenilikçi konsept araçlarını Japonya'da görücüye çıkardı

Toyota, 2023 Japonya Otomobil Fuarı’nda geleceğin mobilitesini şekillendiren konseptlerini ve yeniliklerini ilk kez paylaştı. Tam elektrikli yüksek performanslı spor otomobil FT-Se konsepti ve yeni nesil SUV konsepti FT-3e ile birlikte elektrikli Land Cruiser Se ve EPU pick-up modellerinin de örtüsünü kaldırdı. Ayrıca fuarda “Herkes için Mobilite” anlayışını destekleyen çözümler de gösterildi.
Elektrikli ve yedi kişilik Land Cruiser Se konsepti
Sıfır emisyonlu pick-up konsepti: EPU
Toyota, fuarda yeni nesil pick-up konseptini de sergiledi. Monokok gövde ile yüksek dayanıklılığa sahip olan EPU konsepti, pratik ve şık bir tam elektrikli pick-up olarak dikkat çekiyor.
5 metrenin üzerinde bir uzunlukla çift kabin tasarımı sunan EPU, kullanışlı kasa alanıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor. Outdoor aktiviteleri ve farklı yaşam tarzlarını destekleyen EPU, yenilikçi elektrikli teknolojisiyle üstün yol tutuş ve sürüş konforu için alçak ağırlık merkezine sahip.
Uzay için mobilite aracı: Space mobility prototipi
Yüksek performanslı elektrikli spor otomobil: FT-Se
Yeni nesil SUV konsepti: FT-3e
Herkes için Mobilite çözümleri
Japonya’da sergilenen bir başka mobilite ürünü ise, tarzı ve kolay kullanımı bir araya getiren JUU elektrikli tekerlekli sandalye oldu. JUU, elektrikli veya normal tekerlekli sandalyelerle erişilmesi zor olan yerlerde özgürce gezinmelerini sağlayarak kullanıcının dünyasını genişletecek.
Bir merdiveni çıkarken veya inerken, JUU’nun yanlarındaki iki büyük motorlu tekerlekler 16 cm kadar yükseklikteki basamakların aşılmasını sağlarken küçük tekerlekler ise devrilmeyi önlüyor. Toyota ayrıca, JUU’nun kullanıcı araca bindikten sonra otonom olarak hareket etmesini, kendini bir aracın arkasına yüklemesini ve kullanıcı inmek istediğinde sürücü koltuğuna geri dönmesini sağlayacak gelişmiş işlevleri de geliştirmek üzere çalışıyor.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.