Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti: Ford'un piyasa değerinden fazla

Tam Boyutta Gör Tesla geçtiğimiz hafta piyasa değerinde önemli bir kayıp yaşadı. Ancak elektrikli otomobil üreticisi buna rağmen en değerli ilk 10 şirket arasında yer almaya devam ediyor.

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2023'ün ilk çeyreğine yönelik "iç karartıcı" finansal raporun ardından Tesla'nın hisse fiyatları %10 oranında düştü. Piyasa değeri 515 milyar dolara gerileyen otomobil üreticisi buna rağmen dünyanın en değerli 9'uncu şirketi konumunda.

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Musk'ın serveti de eridi

Hisse senedi fiyatındaki düşüş Tesla'nın piyasa değerinde 24 saat içinde 56 milyar dolarlık bir düşüşe yol açtı. Kıyaslama yapabilmeniz açısından General Motors ve Ford'un piyasa değerinin sırasıyla 46.8 milyar dolar ve 47.3 milyar dolar olduğunu belirtelim.

Elon Musk'ın kişisel serveti de bir gecede 12.6 milyar dolar azaldı. Tesla'nın zayıf mali raporunun yanı sıra, Starship uzay aracının fırlatılışının başarısız olması ve Twitter Blue abonelikleriyle ilgili sorunlar da bu düşüşte etkili oldu.

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Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti