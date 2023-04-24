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    Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti: Ford'un piyasa değerinden fazla

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri bir günde yaklaşık 56 milyar dolar düştü. Söz konusu miktar Ford ve General Motors'un piyasa değerlerinin bile üzerinde.
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    Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti Tam Boyutta Gör
    Tesla geçtiğimiz hafta piyasa değerinde önemli bir kayıp yaşadı. Ancak elektrikli otomobil üreticisi buna rağmen en değerli ilk 10 şirket arasında yer almaya devam ediyor.

    2023'ün ilk çeyreğine yönelik "iç karartıcı" finansal raporun ardından Tesla'nın hisse fiyatları %10 oranında düştü. Piyasa değeri 515 milyar dolara gerileyen otomobil üreticisi buna rağmen dünyanın en değerli 9'uncu şirketi konumunda.

    Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti Tam Boyutta Gör

    Musk'ın serveti de eridi

    Hisse senedi fiyatındaki düşüş Tesla'nın piyasa değerinde 24 saat içinde 56 milyar dolarlık bir düşüşe yol açtı. Kıyaslama yapabilmeniz açısından General Motors ve Ford'un piyasa değerinin sırasıyla 46.8 milyar dolar ve 47.3 milyar dolar olduğunu belirtelim.

    Elon Musk'ın kişisel serveti de bir gecede 12.6 milyar dolar azaldı. Tesla'nın zayıf mali raporunun yanı sıra, Starship uzay aracının fırlatılışının başarısız olması ve Twitter Blue abonelikleriyle ilgili sorunlar da bu düşüşte etkili oldu.

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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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