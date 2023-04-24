Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti: Ford'un piyasa değerinden fazla

2023'ün ilk çeyreğine yönelik "iç karartıcı" finansal raporun ardından Tesla'nın hisse fiyatları %10 oranında düştü. Piyasa değeri 515 milyar dolara gerileyen otomobil üreticisi buna rağmen dünyanın en değerli 9'uncu şirketi konumunda.
Musk'ın serveti de eridi
Hisse senedi fiyatındaki düşüş Tesla'nın piyasa değerinde 24 saat içinde 56 milyar dolarlık bir düşüşe yol açtı. Kıyaslama yapabilmeniz açısından General Motors ve Ford'un piyasa değerinin sırasıyla 46.8 milyar dolar ve 47.3 milyar dolar olduğunu belirtelim.
Elon Musk'ın kişisel serveti de bir gecede 12.6 milyar dolar azaldı. Tesla'nın zayıf mali raporunun yanı sıra, Starship uzay aracının fırlatılışının başarısız olması ve Twitter Blue abonelikleriyle ilgili sorunlar da bu düşüşte etkili oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)