Renault köklü bir değişiklik peşinde: Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satabilir

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araçlara geçiş süreci, şirketler veya ittifaklar arasında kapsamlı bir 'yeniden yapılanma' modası başlattı. Renault da bu kapsamda operasyonları ayırma gibi önemli adımlar atacak. Ayrıca şirketin Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satabileceği iddia ediliyor.

Renault, elektrikli araç yarışında rakiplerine yetişebilmek için yeniden organize olacak. Fransız üretici bunun için elektrikli araç geliştirme ve üretim işini içten yanmalı motorlu araçlardan ayırmak istiyor. Bunun için 2023'ün ikinci yarısında yapılması muhtemel bir halka arz dahil tüm seçenekler masada. Elbette bunun için ittifak üyesi Nissan'ın da onayı gerekiyor ancak Renault'nun finans şefi Thierry Piéton, seçenekler değerlendirilirken Japon üreticinin de işin içinde olduğunu dile getirdi.

Çinli elektrikli sedan Xpeng P5'in Avrupa fiyatı belli oldu 4 sa. önce eklendi

Görünen o ki Renault bu konuda rakibi Ford'un izinden gidecek. ABD'li üretici de geçtiğimiz haftalarda elektrikli araç ve içten yanmalı motorlu araç operasyonlarını ayırdığını duyurmuştu. Elektrikli araç operasyonlarının Ford Model E, içten yanmalı motorlu araç operasyonlarının da Ford Blue isimli şirketler tarafından yürütüleceğini açıklamıştı. Üçüncü bir iş kolu olan Ford Pro ise filo kullanıcıları gibi ticari müşterilere hitap edecek. Renault'nun gerçekleştirmek istediği de bu türde bir ayrılma olabilir.

Nissan'daki hisselerin bir kısmı satılabilir

Bir diğer önemli konu da Renault'nun Nissan'daki hisselerinin bir kısmını satmayı düşündüğüne dair iddialar. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Fransız üreticinin buradan elde edeceği gelir ile yukarıda bahsettiğimiz yeniden yapılanma sürecini hızlandırmayı ve Nissan ile aralarındaki gerilimi azaltmayı hedeflediğini belirtmiş. Hisseleri Nissan'ın almak isteyip istemediği henüz belli değil ancak Renault'nun farklı alıcılar aradığı da iddia ediliyor.

Renault ve Nissan arasında orantısız bir çapraz hissedarlık yapısı mevcut. Renault, Japon üreticinin yüzde 43,4'üne sahipken Nissan ise Fransız üreticinin sadece %15'ine sahip ve oy hakkı bulunmuyor. Renault'nun 7.1 milyar euro değerindeki hisselerin bir kısmını elden çıkararak ince bir çizgi üzerinde yürüdüğü ve 23 yıllık ittifakı dağıtmadan dengelemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Konu şimdilik bir iddiadan ibaret. Ne Nissan'dan ne de Renault'dan hisselerin satışıyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.