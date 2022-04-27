Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault'nun AvtoVAZ'daki hissesini Rusya'ya devredeceği öğrenildi

    Gelen haberlere göre Renault, AvtoVAZ'daki %68 hissesini 1 Ruble karşılığında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne devredecek. Şirketin 6 yıl içerisinde hisseleri geri alma şansı olacak.
    Oy Ver

    Renault'nun AvtoVAZ'daki hissesini Rusya'ya devredeceği öğrenildi
    Tam Boyutta Gör

    Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv dünyasını etkilemeye devam ediyor. Buna tedarik zincirindeki sorunlar ve şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alması dahil. Son olarak Renault'nun AvtoVAZ'daki hisselerini devredeceği öğrenildi.

    Lada modellerini de üreten AvtoVAZ, Rusya'nın en büyük otomotiv üreticilerinden biri. Renault da şirketin yüzde 68'ini elinde bulunduruyor. Ancak Fransız üretici, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Tarafların bu konu hakkında temas halinde olduğu biliniyordu. Görünen o ki artık adım atılıyor.

    Rus basınında çıkan haberlere göre Renault, AvtoVAZ'daki hisselerini sembolik olarak 1 Ruble karşılığında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne (NAMI) devredecek. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Renault'nun Rusya'daki operasyonlarını devam ettiremeyecek durumda olduğu için böyle bir karar aldığı belirtildi.

    Bunun yanı sıra Renault'nun Moskova'daki fabrikasının da şehir yönetimine devredilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu fabrikada Renault ve Nissan markaları için üretim yapılıyor. Bu iki adımın, Rusya'nın yaptırımlar karşısında batılı şirketlerin varlıklarıyla neler yapmayı planladığının göstergesi olduğu belirtiliyor.

    Automotive News Europe'un haberine göre, Renault, NAMI'ye devrettiği hisseleri 5-6 yıl içerisinde geri alabilecek. Fakat Ticaret Bakanı Denis Manturov'a göre bu geri satın alma işlemi Fransız üreticiye 1 Ruble'den fazlasına mâl olacak. Manturov'un konuyla ilgili "Eğer bu süreçte yatırım yaparsak, maliyet söz konusu olduğunda bunu da hesaba katacağız. Burada herhangi bir hediye olmayacak" dediği öğrenildi.

    Konuyla ilgili Renault'dan henüz bir açıklama gelmedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız