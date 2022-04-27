Renault'nun AvtoVAZ'daki hissesini Rusya'ya devredeceği öğrenildi

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Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv dünyasını etkilemeye devam ediyor. Buna tedarik zincirindeki sorunlar ve şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alması dahil. Son olarak Renault'nun AvtoVAZ'daki hisselerini devredeceği öğrenildi.

Lada modellerini de üreten AvtoVAZ, Rusya'nın en büyük otomotiv üreticilerinden biri. Renault da şirketin yüzde 68'ini elinde bulunduruyor. Ancak Fransız üretici, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Tarafların bu konu hakkında temas halinde olduğu biliniyordu. Görünen o ki artık adım atılıyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre Renault, AvtoVAZ'daki hisselerini sembolik olarak 1 Ruble karşılığında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne (NAMI) devredecek. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Renault'nun Rusya'daki operasyonlarını devam ettiremeyecek durumda olduğu için böyle bir karar aldığı belirtildi.

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Bunun yanı sıra Renault'nun Moskova'daki fabrikasının da şehir yönetimine devredilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu fabrikada Renault ve Nissan markaları için üretim yapılıyor. Bu iki adımın, Rusya'nın yaptırımlar karşısında batılı şirketlerin varlıklarıyla neler yapmayı planladığının göstergesi olduğu belirtiliyor.

Automotive News Europe'un haberine göre, Renault, NAMI'ye devrettiği hisseleri 5-6 yıl içerisinde geri alabilecek. Fakat Ticaret Bakanı Denis Manturov'a göre bu geri satın alma işlemi Fransız üreticiye 1 Ruble'den fazlasına mâl olacak. Manturov'un konuyla ilgili "Eğer bu süreçte yatırım yaparsak, maliyet söz konusu olduğunda bunu da hesaba katacağız. Burada herhangi bir hediye olmayacak" dediği öğrenildi.

Konuyla ilgili Renault'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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