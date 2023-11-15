Renault'nun ucuz elektriklisi yeni Twingo karşınızda: "Sınıfının en verimli otomobili"

Tam Boyutta Gör Çinli üreticilerin elektrikli otomobil atağından sonra deyim yerindeyse tüm köklü üreticiler ucuz elektrikli otomobil yarışına girdi. Tesla'dan tutun da Volkswagen Grubu ve Stellantis'e kadar birçok üreticiden 25 bin euronun altında otomobil haberleri duymaya başladık.

Fransız üretici Renault da bu yarıştan geri kalmadı. Şirketin 20 bin euro civarında erişilebilir bir elektrikli otomobil hazırlığında olduğunu biliyorduk. İşte bu otomobil, markanın ikonik modellerinden biri olan Twingo'dan başkası değil. Şimdilik konsept formunda karşımıza çıkarılan yeni nesil elektrikli Twingo, 90'lı yıllardaki orijinal modelden yoğun esintiler taşıyor.

Tamamen Avrupa'da tasarlanan ve burada üretilecek olan elektrikli Renault Twingo, 20 bin eurodan (teşvikler hariç) daha düşük fiyatıyla 2026 yılında yollara çıkacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak 10 kWsa/100 km olarak not edilen enerji tüketim verisi oldukça dikkat çekici.

Tam Boyutta Gör Yeni Twingo'nun kullanım ömrü boyunca 2023 yılında satılan ortalama bir Avrupalı içten yanmalı motorlu otomobile göre yüzde 75 daha az karbon salımına neden olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak, ortalama bir Avrupalı otomobilden yüzde 20'ye varan oranda daha kompakt bir gövdeye sahip olduğu için de şehir içinde pratik bir kullanım sunacağı ifade ediliyor.

Elektrikli Zeekr 007, tüm detaylarıyla ortaya çıktı 5 sa. önce eklendi

Yeni Twingo, şirketin duyurduğu Ampere isimli elektrikli araç birimi kapsamında üretilecek modellerden bir tanesi. Söz konusu model, CMF-BEV ya da yeni adıyla AmpR Small platformu üzerine inşa edilecek. Renault CEO'su Luca de Meo, Twingo ile ilgili açıklamasında, geliştirme maliyetlerini paylaşmak için OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) iş ortaklarıyla devam eden görüşmeleri olduğunu söyledi ancak bu konuda detay vermedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.