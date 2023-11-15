Renault'nun ucuz elektriklisi yeni Twingo karşınızda: "Sınıfının en verimli otomobili"

Fransız üretici Renault da bu yarıştan geri kalmadı. Şirketin 20 bin euro civarında erişilebilir bir elektrikli otomobil hazırlığında olduğunu biliyorduk. İşte bu otomobil, markanın ikonik modellerinden biri olan Twingo'dan başkası değil. Şimdilik konsept formunda karşımıza çıkarılan yeni nesil elektrikli Twingo, 90'lı yıllardaki orijinal modelden yoğun esintiler taşıyor.
Tamamen Avrupa'da tasarlanan ve burada üretilecek olan elektrikli Renault Twingo, 20 bin eurodan (teşvikler hariç) daha düşük fiyatıyla 2026 yılında yollara çıkacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak 10 kWsa/100 km olarak not edilen enerji tüketim verisi oldukça dikkat çekici.
Yeni Twingo, şirketin duyurduğu Ampere isimli elektrikli araç birimi kapsamında üretilecek modellerden bir tanesi. Söz konusu model, CMF-BEV ya da yeni adıyla AmpR Small platformu üzerine inşa edilecek. Renault CEO'su Luca de Meo, Twingo ile ilgili açıklamasında, geliştirme maliyetlerini paylaşmak için OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) iş ortaklarıyla devam eden görüşmeleri olduğunu söyledi ancak bu konuda detay vermedi.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.