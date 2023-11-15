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    Renault'nun ucuz elektriklisi yeni Twingo karşınızda: "Sınıfının en verimli otomobili"

    Şimdilik konsept formunda karşımıza çıkan yeni nesil %100 elektrikli Renault Twingo'nun yollara çıkması 2026 yılını bulacak. Twingo, Avrupa'da üretilecek ve 20 bin euronun altında fiyatla satılacak.
    Renault'nun ucuz elektriklisi yeni Twingo karşınızda! Tam Boyutta Gör
    Çinli üreticilerin elektrikli otomobil atağından sonra deyim yerindeyse tüm köklü üreticiler ucuz elektrikli otomobil yarışına girdi. Tesla'dan tutun da Volkswagen Grubu ve Stellantis'e kadar birçok üreticiden 25 bin euronun altında otomobil haberleri duymaya başladık.

    Fransız üretici Renault da bu yarıştan geri kalmadı. Şirketin 20 bin euro civarında erişilebilir bir elektrikli otomobil hazırlığında olduğunu biliyorduk. İşte bu otomobil, markanın ikonik modellerinden biri olan Twingo'dan başkası değil. Şimdilik konsept formunda karşımıza çıkarılan yeni nesil elektrikli Twingo, 90'lı yıllardaki orijinal modelden yoğun esintiler taşıyor.

    Tamamen Avrupa'da tasarlanan ve burada üretilecek olan elektrikli Renault Twingo, 20 bin eurodan (teşvikler hariç) daha düşük fiyatıyla 2026 yılında yollara çıkacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak 10 kWsa/100 km olarak not edilen enerji tüketim verisi oldukça dikkat çekici.

    Renault'nun ucuz elektriklisi yeni Twingo karşınızda! Tam Boyutta Gör
    Yeni Twingo'nun kullanım ömrü boyunca 2023 yılında satılan ortalama bir Avrupalı içten yanmalı motorlu otomobile göre yüzde 75 daha az karbon salımına neden olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak, ortalama bir Avrupalı otomobilden yüzde 20'ye varan oranda daha kompakt bir gövdeye sahip olduğu için de şehir içinde pratik bir kullanım sunacağı ifade ediliyor.

    Yeni Twingo, şirketin duyurduğu Ampere isimli elektrikli araç birimi kapsamında üretilecek modellerden bir tanesi. Söz konusu model, CMF-BEV ya da yeni adıyla AmpR Small platformu üzerine inşa edilecek. Renault CEO'su Luca de Meo, Twingo ile ilgili açıklamasında, geliştirme maliyetlerini paylaşmak için OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) iş ortaklarıyla devam eden görüşmeleri olduğunu söyledi ancak bu konuda detay vermedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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