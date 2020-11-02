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    Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı

    2020 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil 3'ün remake versiyonu Resident Evil 3 Remake'in ne kadar sattığı açıklandı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı
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    Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın ikinci oyununun yeniden yapılmış hali, yani remake'i geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı ve gayet güzel tepkiler almıştı. Hatta çoğu oyuncu için yılın en iyi oyunuydu diyebiliriz. Bu yılın başlarında da serinin bir sonraki oyunun yani Resident Evil 3'ün remake'i yapıldı.

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    Geçtiğimiz gün ise oyunun yayıncısı Capcom, finansal raporlarını paylaştı ve bu rapor sayesinde de Resident Evil 3 Remake'in şu ana kadar ne kadar satttığını öğrenmiş olduk. 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Resident Evil 3 Remake, şu ana kadar toplamda 3 milyon kopya satmış. Bu sayı ağustos ayında 2.7 milyondu. Bu da demek oluyor ki oyun son 3 ayda yaklaşık 300.000 adet kopya satmış.

    Her ne kadar bu sayılar iyi gibi gözükse de ne yazık ki son dönemdeki diğer Resident Evil oyunlarının satış sayılarından daha düşük bir sayıya sahip Resident Evil 3. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak da oyunun Resident Evil 2 Remake kadar başarılı olmamasını gösterebiliriz sanırım.

    Resident Evil 3 Remake şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC'de erişilebilir durumda.



    https://gamingbolt.com/resident-evil-3-has-sold-over-3-million-units Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    57 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerek oyunun fragmanı gerekse oyunun oynanış videoları. Çocukluğumun en büyük hatırası bu re 3 nemesis değil. Hikayeyi çok farklı yansıtmışlar. Olmadı capcomcum. Çok üzdün bizi. Çok.
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    YokCrysis 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Re2 ye mod atar gibi oyun çıkarmışlar hazır elde motor var boş durmasın yeenim :D basit kısa senaryo zaten kötü değil şu yoklukta 6.5 puan rahat verdim gitti çerez gibi leblebi tozu gibi hüplettik
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun orjinal serisinden çok farklı gelmişti.
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    -Nomad- (murat --------) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence çok iyi bir oyundu, RE2 çoğunlukla iç mekan olduğu için oyunu bıraktım. Fakat bu oyun çoğu oyuncu için 5-6 saatlik gayet iyi bir eğlence vaadediyor. Şahsen beğendim.
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    bshaar387 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber başlığını anlamam beş dakikamı yedi, remake'in remake'ini yapmışlar sandım.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oynayanların videolarına baktım senaryosu filan çok basit olmuş. Parasını haketmeyen bir oyun bence.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Parasını haketmiyorsa oyun torrent e düştü.
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