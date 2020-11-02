Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı

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Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın ikinci oyununun yeniden yapılmış hali, yani remake'i geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı ve gayet güzel tepkiler almıştı. Hatta çoğu oyuncu için yılın en iyi oyunuydu diyebiliriz. Bu yılın başlarında da serinin bir sonraki oyunun yani Resident Evil 3'ün remake'i yapıldı.

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Geçtiğimiz gün ise oyunun yayıncısı Capcom, finansal raporlarını paylaştı ve bu rapor sayesinde de Resident Evil 3 Remake'in şu ana kadar ne kadar satttığını öğrenmiş olduk. 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Resident Evil 3 Remake, şu ana kadar toplamda 3 milyon kopya satmış. Bu sayı ağustos ayında 2.7 milyondu. Bu da demek oluyor ki oyun son 3 ayda yaklaşık 300.000 adet kopya satmış.

Her ne kadar bu sayılar iyi gibi gözükse de ne yazık ki son dönemdeki diğer Resident Evil oyunlarının satış sayılarından daha düşük bir sayıya sahip Resident Evil 3. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak da oyunun Resident Evil 2 Remake kadar başarılı olmamasını gösterebiliriz sanırım.

Resident Evil 3 Remake şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC'de erişilebilir durumda.

https://gamingbolt.com/resident-evil-3-has-sold-over-3-million-units

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