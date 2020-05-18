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    Resident Evil serisi, dünya çapında 100 milyondan fazla kopya sattı

    Capcom'un altın yumurtlayan tavuğu Resident Evil serisi, bugüne kadar 100 milyondan fazla kopya sattı. Yeni oyun söylentileri ile birlikte serinin geleceği parlak görünüyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Resident Evil serisi, dünya çapında 100 milyondan fazla kopya sattı

    1996 yılında piyasaya sürülen ilk oyunun ardından oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve çeşitli platformlarda tam 26 adet oyunu çıkan Resident Evil serisi, geliştirici Capcom için adeta bir altın yumurtlayan tavuk. Şirketin sahip olduğu 135 oyun içinde en çok satış yapan yapım olduğu belirtilen Resident Evil serisinin bugüne kadar 100 milyondan fazla kopya sattığı belirtildi.

    Capcom tarafından yayınlanan 31 Mart tarihli raporda yer alan bilgilere göre 98 milyon kopya satan oyun, 3 Nisan tarihinde piyasaya sürülen Resident Evil 3 remake’in 2 milyondan fazla kopya satmasıyla birlikte söz konusu rakamı geride bırakmış gibi görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Rainbow Six: Siege klonu Area F2 oyunu, Ubisoft ile Apple ve Google'ı karşı karşıya getirdi"

    Capcom’un 31 Mart tarihli raporunda dikkat çekici başka rakamlar da bulunuyor. Örneğin popüler Monster Hunter serisi 63 milyon kopya satarken Street Fighter oyunları ise 44 milyonluk satış rakamına ulaşmış.

    Resident Evil 8 ve Resident Evil 4 remake

    Ortaya çıkan sonuçlar hakkında bir açıklama da yapan Capcom, “Paydaşlarımızın tüm beklentilerini karşılamaya devam edeceğimiz konusundaki kararlığımızı belirtmek isteriz. Son derece eğlendirici oyun deneyimi yaratmak için endüstriye yön veren oyun geliştirme tekniklerini kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmış.

    Son dönemde ortaya atılan yeni Resident Evil oyunları söylentileri sayesinde ilginin hiç eksik olmadığı seri, sızıntıların gerçek olması halinde belli ki çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşacak.



    Kaynakça https://gamingbolt.com/resident-evil-franchise-tops-100-million-worldwide-sales https://www.eurogamer.net/articles/2020-05-17-the-resident-evil-series-has-now-sold-100-million-units-worldwide Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    carlos1111 3 sa.
    Darısı Code: Veronica X in başına.
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    SuperVisör (mahir cam) 9 sa.
    korona ile dünya resident evılın virüslü zombileri gibi oldu ölüm akıyor
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