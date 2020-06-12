Resident Evil 8: Village duyuruldu! İşte oynanış fragmanı

Tam Boyutta Gör

Capcom'un efsanevi oyun serisi Resident Evil, yeni bir devam oyunuyla önümüzdeki yıl geri dönüyor. Bugünkü PlayStation 5 etkinliğinde, Resident Evil Village isimli oyun resmen duyuruldu.

İlginizi Çekebilir

Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler

Resident Evil 8, daha önce ortaya çıkan sızıntılarda da belirtildiği gibi birinci-şahış perspektifinde olacak. Resident Evil 7'nin ana karakteri Ethan Winters yeni oyunda da yine başrolde yer alıyor. Ayrıca serinin efsane ismi Chris Redfield da fragmanda görüldüğü gibi Resident Evil 8'de önemli bir role sahip olacak.

Capcom'un ifadelerine göre Resident Evil 8, karla kaplı gizemli bir köyde geçiyor. Yeni oyun, Resident Evil 7'ye göre daha 'combat' (mücadele/dövüş mekanikleri) odaklı olacak ve daha fazla keşif ögeleri içerecek. Ayrıca Resident Evil'ı Resident Evil yapan hayatta kalma ve korku ögeleri de yine oyunun merkezinde yer alacak.

Capcom'un yayınladığı tanıtım yazısında,"Resident Evil 7'nin birkaç yıl sonrasında geçen yeni oyunda, Ethan Winters tekrar bir araya geldiği karısı Mia ile huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ethan henüz yeni yeni geçmişi geride bırakmaya başlamıştır. Tam da bu sıralarda beklenmedik ancak tanıdık bir yüz, Chris Redfield ortaya çıkar ve Mia'yı öldürerek Ethan'ı yine kabus dolu olayların içerisine çeker." ifadeleri kullanılıyor.

Resident Evil 8, 2021 yılı içerisinde çıkış yapacak. Oyunun PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.