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    Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın Steam sayfasına oyunun PC sistem gereksinimleri eklendi Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Mart 2021, 13:00 (1 sa.)
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    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı"

    Oyunun Steam sayfasının güncellenmesi ile bilrikte oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Bu açıklanan gereksinimlerinin daha genel olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun çıkışına yakın bir zamanda çok daha detaylı bir sistem gereksinimi paylaşılabilir. 

    Ayrıca paylaşılan notlara baktığımızda oyunun ışın izleme destekleyeceğini de görebiliyoruz. Işın izleme için en düşük NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
    • İşlemci: Intel Core i5-7500/AMD Ryzen 3 1200
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM/AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM
    • DirectX: Sürüm 12

    Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri: 

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
    • İşlemci: Intel Core i7 8700/AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5700
    • DirectX: Sürüm 12


    https://www.dsogaming.com/news/resident-evil-village-pc-requirements/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tokatli6061 (ismail durmus) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    10 yıl öncesi cpu ve gpu ların işlem gücü ile bugünkilerin arasında ki fark %100 ve üzerine çıktı ama oyunların grafikleri %50 yi bile bence bulmadı tek fark o zamanlar 1080p en yüksek çözünürlükken şimdi 4k ya geldi yani çözünürlük yükseldi ama donanımları zorlamaya devam ediyolar eskisinden çok daha gerçekçiliğe yaklaşamamış grafiklerle. Herkes milletin cebindekine gözünü dikmiş durumda tüm dünyada
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    Dante 8 dk. ( Mesaj Silindi ) tokatli6061
    Bazi oyunlar haric dediginiz dogru. Msfs 2020 hicbir oyunda olmayan detaylara sahip mesela. Ama dediginiz gibi cogu oyun yerinde sayiyor. Mesela 2014'te cikan Alien Isolation'a tekrar basladim. Oyunda Planar reflection var ve RTX tum oyunlari oynamis olarak ben Aliendaki bu yansimalara hayret ettim. Resmen rtx yansimalar yapiyor oyun. Ve grafikler muhtesem dedigim gibi Cyberpunk i bile rtx oynamis olarak Isolation beni hala etkilemis durumda. Ve 2014 oyunu bu. Ve 4k 120 fps oynamama ragmen ekran kartimin yuzde 60 ini kullaniyor. Yani bunlari gorunce insan diyor ki yapimcilar ve gpu ureticileri artik anlasmanin topuzunu kaciriyor. Insanlari soyarsin da bu kadar abartmazsin.

    Yani su net ki mesela Cp 2077deki rtx yansima ile Aliendaki planar reflection in hicbir farki yok. Karsilastirin goreceksiniz. Ama Alien 4k 120 fps akarken cp 2077 4k da insana kufrediyor tam olarak. Boyle bir farki arkasinda ben sebep arar oluyorum ki rtx i begenen destekleyen biriyim. Cahil cuhela gibi rtx yalandir filan diyecek halim yok yani. Ama cok ilginc seyler.
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    Mion 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    HD 5770 kaldırır mI?
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    nicedir ilk defa yeni çıkacak bir oyunun önerilen sistem (minimum sistem değil, uyanıklık yapıp sazanlık yapmasın birileri) gereksinimlerinde Core i7 4770 üzeri, hem de çok üzeri bir CPU listeleniyor. o.O

    GPU'dan yana sıkıntı olmasa da (RTX 2080) yavaş yavaş i7 6700K'ya da veda etme vakti gelmiş de geçiyor demektir. =//
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    Dante 13 dk. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Mass effect remastered icin resmi olarak onerilen Ryzen 7 3700x

    Sacmaliktan ibaret tabii ki ama yazan bu.
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