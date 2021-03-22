Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.
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Oyunun Steam sayfasının güncellenmesi ile bilrikte oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Bu açıklanan gereksinimlerinin daha genel olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun çıkışına yakın bir zamanda çok daha detaylı bir sistem gereksinimi paylaşılabilir.
Ayrıca paylaşılan notlara baktığımızda oyunun ışın izleme destekleyeceğini de görebiliyoruz. Işın izleme için en düşük NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-7500/AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM/AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7 8700/AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
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Yani su net ki mesela Cp 2077deki rtx yansima ile Aliendaki planar reflection in hicbir farki yok. Karsilastirin goreceksiniz. Ama Alien 4k 120 fps akarken cp 2077 4k da insana kufrediyor tam olarak. Boyle bir farki arkasinda ben sebep arar oluyorum ki rtx i begenen destekleyen biriyim. Cahil cuhela gibi rtx yalandir filan diyecek halim yok yani. Ama cok ilginc seyler.
GPU'dan yana sıkıntı olmasa da (RTX 2080) yavaş yavaş i7 6700K'ya da veda etme vakti gelmiş de geçiyor demektir. =//
Sacmaliktan ibaret tabii ki ama yazan bu.