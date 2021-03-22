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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.

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Oyunun Steam sayfasının güncellenmesi ile bilrikte oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Bu açıklanan gereksinimlerinin daha genel olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun çıkışına yakın bir zamanda çok daha detaylı bir sistem gereksinimi paylaşılabilir.

Ayrıca paylaşılan notlara baktığımızda oyunun ışın izleme destekleyeceğini de görebiliyoruz. Işın izleme için en düşük NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-7500/AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7500/AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM/AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM/AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7 8700/AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700/AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070/AMD Radeon RX 5700 DirectX: Sürüm 12

https://www.dsogaming.com/news/resident-evil-village-pc-requirements/

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