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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor

    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Hitman III'ün performans testleri paylaşıldı. Paylaşılan sonuçlara göre Hitman III, Xbox Series X'te PlayStation 5'ten daha iyi çalışıyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3 çıkışını gerçekleştirdi. Yayınlanan inceleme puanlarına bakıldığında fazlasıyla sevilen bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Performans anlamında da gayet iyi ancak Xbox Series X'te daha iyi.

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    Digital Foundry tarafından yapılan performans testleri sonucunda, oyunun farklı platformlardaki perfomanslarını daha net bir şekilde görebildik. Öncelikle şunu söylemek lazım, oyun her platformda gayet iyi çalışıyor. Paylaşılan sonuçlara göre ise platformlar arası bazı farklar var.

    Testlere göre Microsoft'un bu nesildeki amiral gemisi Xbox Series X, oyunu doğal 4K çözünürlükte çalıştırırken fiyat perfomans ürünü olan Xbox Series S ise 1080p'de çalıştırıyor. Xbox Series X'in asıl rakibi PlayStation 5 ise oyunu 1800p'de çalıştırıyor. Ayrıca detaylara baktığımızda ise Xbox Series X'in PlayStation 5'ten daha iyi bir gölge kalitesi sunduğunu da görebiliyoruz. 

    Son olarak oyun bu nesil için çıkartılan 3 konsolda da yani Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5'te de sabit 60 FPS olarak çalışıyor. Eski nesil konsollarda ise sabit 30 FPS. Oyun şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) için erişilebilir durumda.



    https://www.vg247.com/2021/01/21/hitman-3-xbox-series-x-ps5-performance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday (Soner Çakır) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    ps5'de god of war çıkınca, hitman 3 4K çalışacakmış asdf
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PC'de daha iyi çalışıyor oyun.Daha bugün indirip kurdum oynadım.Sağolsun CODEX :))
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