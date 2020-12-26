Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak

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Apple'ın ardından Samsung'un da bir sonraki amiral gemisi telefonunun kutusundan şarj cihazını kaldıracağı söyleniyordu. Şimdi ise bir başka dev üreticinin bu listeye katılacağı resmi olarak onaylandı.

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Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, önümüzdeki hafta tanıtılacak Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını, akıllı telefonun sadece USB Type-C kablosuyla birlikte geleceğini açıkladı.

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İşte ince Xiaomi Mi 11 kutusu

Deneyimli yönetici ayrıca Xiaomi Mi 11 kutusunun görüntüsünü de paylaştı. Kutuda şarj cihazı bulunmadığı için kalınlık iyice azalmış durumda. Hatta iPhone 12 kutusu kadar ince olduğunu söyleyebiliriz.

Lei Jun bu kararın tüketiciler tarafından anlayışla karşılanmayabileceğinin, hatta eleştirilebileceğinin farkında olduklarını ifade etti. Ayrıca "çevreyi koruma" adına iyi bir çözüm olup olmadığını sordu.

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"Xiaomi'nin yaklaşımı Apple'dan farklı olacak"

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, tüketicilerin panik yapmaması gerektiğini zira Xiaomi'nin bu konudaki yaklaşımının Apple'dan farklı olacağını söyledi.

Çinli şirketin şarj cihazıyla ilgili ne tür bir yaklaşım sergileyeceği bilinmiyor. İsteğe bağlı standart bir şarj cihazı ve ücret karşılığında daha güçlü bir güç adaptörü sunmayı planlıyor olabilir. Her halükarda tüm detayları 28 Aralık'ta yani sadece iki gün sonra öğreneceğiz.

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