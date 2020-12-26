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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, çok yakında tanıtılacak Xiaomi Mi 11'in şarj cihazıyla gelmeyeceğini resmen doğruladı. Apple'ın kutudan şarj cihazını çıkarma kararı diğer üreticiler tarafından da benimseniyor.
    10 dk.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak
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    Apple'ın ardından Samsung'un da bir sonraki amiral gemisi telefonunun kutusundan şarj cihazını kaldıracağı söyleniyordu. Şimdi ise bir başka dev üreticinin bu listeye katılacağı resmi olarak onaylandı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı"

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    Xiaomi CEO'su Lei Jun, önümüzdeki hafta tanıtılacak Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağını, akıllı telefonun sadece USB Type-C kablosuyla birlikte geleceğini açıkladı.

    Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak
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    İşte ince Xiaomi Mi 11 kutusu

    Deneyimli yönetici ayrıca Xiaomi Mi 11 kutusunun görüntüsünü de paylaştı. Kutuda şarj cihazı bulunmadığı için kalınlık iyice azalmış durumda. Hatta iPhone 12 kutusu kadar ince olduğunu söyleyebiliriz.

    Lei Jun bu kararın tüketiciler tarafından anlayışla karşılanmayabileceğinin, hatta eleştirilebileceğinin farkında olduklarını ifade etti. Ayrıca "çevreyi koruma" adına iyi bir çözüm olup olmadığını sordu.

    Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak
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    "Xiaomi'nin yaklaşımı Apple'dan farklı olacak"

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, tüketicilerin panik yapmaması gerektiğini zira Xiaomi'nin bu konudaki yaklaşımının Apple'dan farklı olacağını söyledi.

    Çinli şirketin şarj cihazıyla ilgili ne tür bir yaklaşım sergileyeceği bilinmiyor. İsteğe bağlı standart bir şarj cihazı ve ücret karşılığında daha güçlü bir güç adaptörü sunmayı planlıyor olabilir. Her halükarda tüm detayları 28 Aralık'ta yani sadece iki gün sonra öğreneceğiz.



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    shadymarsh (Halim Samet) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
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    Guaire (Tayfun ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple yorumları gelmeden önce söyleyelim. Lei Jun bunu 2015 yılında ilk olarak ortaya atmıştı.
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    viper17 (A ...) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) Guaire
    Yaygın olarak kulaklık çıkmaması da f/p çin markalarla beraber yaygınlaştı zaten. Kutudan çıkmaması pek problem değil de, yan sanayi ürün kaynıyor. Orjinal ürün bulamamak, bulsan da yüksek fiyatlı bulmak büyük problem. Çoğu ürün kutudan çıkan kadar kaliteli olmuyor. Özellikle şarj cihazları.
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