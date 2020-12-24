Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı

Tam Boyutta Gör

Dünyada uzun süredir kullanılan eSIM teknolojisi sonunda tam olarak Türkiye’ye geliyor. Vodafone’un kısıtlı olarak kullanıma başladığı eSIM teknolojisi, 2021’de tüm operatörler tarafından tam olarak kullanılacak. Bugün yerli eSIM altyapısının tanıtımı yapıldı. Yerli eSIM kullanılarak ilk telefon görüşmeleri gerçekleşti.

eSIM teknolojisi, yerli altyapı üzerinden hizmet veriyor. eSIM altyapı yazılımı BTK tarafından yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirildi. Operatörlerin eSIM doğrulama sunucuları Türkiye’de bulunuyor. Böylelikle yurt dışına veri çıkışı olmadan eSIM teknolojisini kullanabiliyoruz. Türkiye, kendi eSIM altyapısına sahip 4. ülke oldu.

Yerli eSIM altyapısı, telefonların yanı sıra eSIM destekleyen otomobillerde, akıllı saatlerde, beyaz eşyalarda, IoT cihazlarda vs. kullanılabilecek. Araçlardaki e-Call sistemi de eSIM teknolojisini kullanacak. eSIM teknolojisine ilk olarak telefonlar ile geçiş yapılıyor. Sonraki aşamada akıllı saat vs. gibi cihazlarda kullanılabilir olacak.

Ayrıca Bkz. "Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli eSIM altyapısını kullanarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bakan fiziksel SIM’in takılı olmadığı bir iPhone kullanarak eSIM teknolojisiyle önce Vodafone operatörü üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme bittikten sonra yaklaşık 10 saniye içerisinde operatör değiştirerek farklı bir operatör üzerinden görüşme yaptı. Bu görüşme bittikten sonra da Türk Telekom operatörüne geçerek uluslararası bir telefon görüşmesi yaptı. Böylelikle tek bir telefon üzerinde 3 farklı operatörü kullanarak yerli eSIM altyapısıyla çağrı yapmış oldu.

İlginizi Çekebilir

Bakan Karaismailoğlu'dan eSIM açıklaması

Yerli eSIM altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen ilk telefon görüşmelerini aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. 10. dakika 20. saniyede başlıyor:

eSIM nedir?

eSIM, fiziksel bir SIM kartı takmadan operatörlerden hizmet alabilmeye yarıyor. Örneğin telefona SIM kart takmadan operatörlerden hizmet alabilirsiniz. eSIM’in sayesinde bir telefonda birden fazla operatörden hizmet alabilirsiniz. Ayrıca fiziksel SIM girişi olmayan ama eSIM destekleyen akıllı saat, akıllı beyaz eşya gibi cihazlarınızı da bundan böyle internete bağlayabilir, görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bayiye gitmeden, fiziksel SIM'in kargolanmasını beklemeden operatör değiştirebilirsiniz. eSIM’i kullanmak için eSIM destekleyen bir cihaza sahip olmak gerekiyor.

Vodafone ve Türk Telekom'da kullanıma sunuldu

Vodafone ve Türk Telekom bugün yaptıkları açıklamalarda yerli eSIM teknolojisini müşterilerin kullanımına sunduğunu açıkladı. Her iki operatör de eSIM için ek bir ücret almayacağını ifade ediyor.

https://www.turktelekom.com.tr/e-sim/index.html

https://www.vodafone.com.tr/Servisler/e-sim.php

Turkcell, eSIM için ön talep almaya başladı. Aşağıdaki bağlantıdan form doldurarak ön talep kaydınızı oluşturabilirsiniz:

https://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-e-sim

eSIM destekleyen telefon modelleri

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini

iPhone SE

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

Samsung Galaxy Note 20, 20 Ultra, Ultra 5g

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Google Pixel 5, 4a, 4, 2

Google Pixel 3 & 3XL (Bazı modeller)

Huawei P40, P40 Pro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.