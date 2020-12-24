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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli eSIM altyapısını kullanarak ilk telefon görüşmelerini gerçekleştirdi. Türk Telekom ve Vodafone'da yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu.
    6 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı
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    Dünyada uzun süredir kullanılan eSIM teknolojisi sonunda tam olarak Türkiye’ye geliyor. Vodafone’un kısıtlı olarak kullanıma başladığı eSIM teknolojisi, 2021’de tüm operatörler tarafından tam olarak kullanılacak. Bugün yerli eSIM altyapısının tanıtımı yapıldı. Yerli eSIM kullanılarak ilk telefon görüşmeleri gerçekleşti.

    eSIM teknolojisi, yerli altyapı üzerinden hizmet veriyor. eSIM altyapı yazılımı BTK tarafından yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirildi. Operatörlerin eSIM doğrulama sunucuları Türkiye’de bulunuyor. Böylelikle yurt dışına veri çıkışı olmadan eSIM teknolojisini kullanabiliyoruz. Türkiye, kendi eSIM altyapısına sahip 4. ülke oldu. 

    Yerli eSIM altyapısı, telefonların yanı sıra eSIM destekleyen otomobillerde, akıllı saatlerde, beyaz eşyalarda, IoT cihazlarda vs. kullanılabilecek. Araçlardaki e-Call sistemi de eSIM teknolojisini kullanacak. eSIM teknolojisine ilk olarak telefonlar ile geçiş yapılıyor. Sonraki aşamada akıllı saat vs. gibi cihazlarda kullanılabilir olacak.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli eSIM altyapısını kullanarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bakan fiziksel SIM’in takılı olmadığı bir iPhone kullanarak eSIM teknolojisiyle önce Vodafone operatörü üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme bittikten sonra yaklaşık 10 saniye içerisinde operatör değiştirerek farklı bir operatör üzerinden görüşme yaptı. Bu görüşme bittikten sonra da Türk Telekom operatörüne geçerek uluslararası bir telefon görüşmesi yaptı. Böylelikle tek bir telefon üzerinde 3 farklı operatörü kullanarak yerli eSIM altyapısıyla çağrı yapmış oldu.

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    Yerli eSIM altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen ilk telefon görüşmelerini aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz. 10. dakika 20. saniyede başlıyor:

    eSIM nedir?

    eSIM, fiziksel bir SIM kartı takmadan operatörlerden hizmet alabilmeye yarıyor. Örneğin telefona SIM kart takmadan operatörlerden hizmet alabilirsiniz. eSIM’in sayesinde bir telefonda birden fazla operatörden hizmet alabilirsiniz. Ayrıca fiziksel SIM girişi olmayan ama eSIM destekleyen akıllı saat, akıllı beyaz eşya gibi cihazlarınızı da bundan böyle internete bağlayabilir, görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bayiye gitmeden, fiziksel SIM'in kargolanmasını beklemeden operatör değiştirebilirsiniz. eSIM’i kullanmak için eSIM destekleyen bir cihaza sahip olmak gerekiyor.

    Vodafone ve Türk Telekom'da kullanıma sunuldu

    Vodafone ve Türk Telekom bugün yaptıkları açıklamalarda yerli eSIM teknolojisini müşterilerin kullanımına sunduğunu açıkladı. Her iki operatör de eSIM için ek bir ücret almayacağını ifade ediyor.

    https://www.turktelekom.com.tr/e-sim/index.html

    https://www.vodafone.com.tr/Servisler/e-sim.php

    Turkcell, eSIM için ön talep almaya başladı. Aşağıdaki bağlantıdan form doldurarak ön talep kaydınızı oluşturabilirsiniz:

    https://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-e-sim

    eSIM destekleyen telefon modelleri

    • iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini
    • iPhone SE
    • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
    • iPhone XS, XS Max, XR
    • Samsung Galaxy Note 20, 20 Ultra, Ultra 5g
    • Samsung Galaxy Z Flip
    • Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra
    • Samsung Galaxy Z Fold2 5G
    • Samsung Galaxy Fold
    • Google Pixel 5, 4a, 4, 2
    • Google Pixel 3 & 3XL (Bazı modeller)
    • Huawei P40, P40 Pro


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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
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    th9 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CleanCoders
    ? teknolojide ilerdeyiz filan zannediyosun galiba
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu bayiye gitme ya da devlet kurumuna uğrama zorunlulukları da günümüzde artık çok komik geliyor bana. E sim bulmuşsn ama bayiye gel diyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    CleanCoders (Fatih ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba nasıl bir kulp taksam. buldum saman ithal ediyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer C. IŞIK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    lg v30+ e-sim yok ama v35 destekliyor aga be
    gerçi onu da listeye koymamışlar türkiyede kullanım dışı bırakıldı heralde
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    burgfb (Burak Bilgin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper bir olay. Bye bye sim kart
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her şey bakanın "...Face Time dan arıyoruz..." diyene kadar iyiydi. Sözde eyy amagara. eyyy eyyy eyyy.
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    DemBabus (ilkay ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saatler gibi diğer cihazlar için sonra kullanıma girecek olması can sıkıcı. Kim bilir ne zaman devreye girer.
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    Why Shy 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güvenlik yönünden bazı endişeleri beraberinde getirir.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şu bayiye gitme ya da devlet kurumuna uğrama zorunlulukları da günümüzde artık çok komik geliyor bana. E sim bulmuşsn ama bayiye gel diyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    nasılyaniabi 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    cidden rezalet usta. e-sim telefonu sıfırlayınca giden bir şey, yazılım atan telefonla uğraşanlar her seferinde bayiye mi gidecek? tövbe tövbee
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    seglopsi 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ücretsiz ise neden bayiye gitmek zorundayız. internet sitesinden hattımıza gelen şifre ile hesabımıza giriş olduktan sonra qr kodunu pekala siteye koyabilirler diye düşünüyorum.
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    gowlet 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    6s’de eSIM yok mu? Aga be....
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    maxpeck 4 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple Türkiye mağazasında watch için hala Bağlantı Özellikleri:GPS yazıyor E-Sim destekleyen ülke mağazalarında GPS + LTE

    Acaba Türkiye gelen modellerde değişikliğe mi gidilecek yoksa bir update ile mi açılacak.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) maxpeck
    LTE olmayan modellerde eSIM kullanamazsınız. Türkiye'dekiler LTE'siz.
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    ltxtg2 (Adnan Zortuk) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazar S20 FE yerine Note 20 FE, Note 10+ yerine Note 20+ yazmış.
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    2763 kez okundu.
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