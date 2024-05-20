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    Xiaomi, kompakt boyutlu 45W GaN şarj aletini piyasa sürdü: Fiyatıyla ses getirecek

    Xiaomi, yeni kompakt boyutlara sahip 45W GaN şarj aletini piyasaya sürdü. Xiaomi'nin normal 33W şarj cihazından %59 daha küçük boyuta sahip alet, sadece 8 dolardan satışa sunuldu.
    Xiaomi, kompakt boyutlu 45W GaN şarj aletini piyasa sürdü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni kompakt boyutlara sahip 45W GaN şarj aletini piyasaya sürdü. Geleneksel şarj cihazlarıyla karşılaştırıldığında boyut ve ağırlıkta önemli bir azalma sağlayan Galyum Nitrür (GaN) teknolojisini kullanan chaz, yalnızca 29 santimetreküp hacmiyle Xiaomi'nin normal 33W şarj cihazından %59 daha küçük boyuta sahip.

    Xiaomi 45W GaN şarj cihazı özellikleri

    Xiaomi 45W GaN şarj cihazı, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 ve Programmable Power Supply gibi çeşitli şarj protokollerine destek sunuyor. Bu sayede çeşitli marka akıllı telefon ve tablet gibi cihazları yüksek hızlı şarj edebiliyor. 

    Xiaomi, kompakt boyutlu 45W GaN şarj aletini piyasa sürdü Tam Boyutta Gör
    32,2 x 32,2 x 32 mm boyutlara sahip şarj aleti, 4A akım taşıyabilen, iki ucu USB-C olan bir metrelik kabloyla geliyor. Şarj cihazının dış malzemesinin, hem yangına hem de yüksek sıcaklığa dayanıklı UL94-V0 malzemeden yapıldığı belirtiliyor. Bunun yanında, aşırı akım ve gerilim koruması, aşırı sıcaklık korumuası gibi güvenlik özelliklerini de bulunduruyor.

    Şarj cihazı, USB Type-C arayüzü üzerinden 5V, 9V, 10V, 11V ve 12V şarj voltajlarına destek sunuyor. Maksimum gücünü ise 11V'ta 4.1A akım ile verebiliyor.

    Xiaomi 45W GaN şarj aleti, piyasada gittikçe artan GaN cihazları arasında uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. Çin'de satışa çıkan cihaz sadece 8 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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