Xiaomi, kompakt boyutlu 45W GaN şarj aletini piyasa sürdü: Fiyatıyla ses getirecek

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni kompakt boyutlara sahip 45W GaN şarj aletini piyasaya sürdü. Geleneksel şarj cihazlarıyla karşılaştırıldığında boyut ve ağırlıkta önemli bir azalma sağlayan Galyum Nitrür (GaN) teknolojisini kullanan chaz, yalnızca 29 santimetreküp hacmiyle Xiaomi'nin normal 33W şarj cihazından %59 daha küçük boyuta sahip.

Xiaomi 45W GaN şarj cihazı özellikleri

Xiaomi 45W GaN şarj cihazı, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 ve Programmable Power Supply gibi çeşitli şarj protokollerine destek sunuyor. Bu sayede çeşitli marka akıllı telefon ve tablet gibi cihazları yüksek hızlı şarj edebiliyor.

Tam Boyutta Gör 32,2 x 32,2 x 32 mm boyutlara sahip şarj aleti, 4A akım taşıyabilen, iki ucu USB-C olan bir metrelik kabloyla geliyor. Şarj cihazının dış malzemesinin, hem yangına hem de yüksek sıcaklığa dayanıklı UL94-V0 malzemeden yapıldığı belirtiliyor. Bunun yanında, aşırı akım ve gerilim koruması, aşırı sıcaklık korumuası gibi güvenlik özelliklerini de bulunduruyor.

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Şarj cihazı, USB Type-C arayüzü üzerinden 5V, 9V, 10V, 11V ve 12V şarj voltajlarına destek sunuyor. Maksimum gücünü ise 11V'ta 4.1A akım ile verebiliyor.

Xiaomi 45W GaN şarj aleti, piyasada gittikçe artan GaN cihazları arasında uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. Çin'de satışa çıkan cihaz sadece 8 dolar fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi, kompakt boyutlu 45W GaN şarj aletini piyasa sürdü