Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmen onaylandı: Elektrikli Hummer pickup 1000 beygir güçle geliyor

    Aylardır süregelen söylentiler sonunda resmiyete döküldü. General Motors, efsane modeli Hummer’ın geri döndüğünü onaylayan kısa bir teaser videosu yayınladı. İşte detaylar...
    3 sa.
    1,3b
    27
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Aylardır süregelen söylentiler sonunda resmiyete döküldü. General Motors, efsane modeli Hummer’ın geri döndüğünü onaylayan kısa bir teaser videosu yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer

    Paylaşılan videoya göre, yeni Hummer’ın tanıtımı Mayıs 2020’de yapılacak. Araçla ilgili henüz çok bir bilgi yok, fakat Hummer’ın tamamen elektrikli bir pickup olarak aramıza döneceğini biliyoruz. Söz konusu canavar, 1000 beygir güç ve 15,500 Nm tork (muhtemelen tekerlek torku) üreten fakat yollarda sessizce ilerleyen bir makine olacak.

    Ayrıca Bkz. "Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi"

    Verilen bir başka bilgi de elektrikli Hummer pickup’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayacağı. Mayıs ayında karşımıza çıkacak araç muhtemelen bir ön gösterim modeli olacak. Seri üretim versiyonunun 2021 yılında tanıtılmasını ve aynı yılın sonbahar aylarında satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

    Elektrikli pickup pazarı gün geçtikçe canlanıyor. Önce Rivian’ın etkileyici modeli R1T ile heyecanlandık, ardından Tesla Cybertruck geldi. Ford ise ABD’deki en popüler modeli olan F-150’nin tamamen elektikli bir versiyonunu hazırlıyor. Görünen o ki GM, elektrikli Hummer pickup ile bu ezeli rekabete ortak olma peşinde.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dropzone (@dropzone) 3 sa. en beğenilen Renault S.A.
    Size her şey çöp
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 1 sa. Dropzone
    Artık eleştiriler yerli de tanımıyor sınır ötesine açılmış bizim forum
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dropzone 3 sa. en beğenilen Renault S.A.
    Size her şey çöp
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Renault S.A. 3 sa.
    Beş para etmez çöp
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Spitzer Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi 40 dk. Helio P60'lı Casper VIA P3'ü denedik 42 dk. Japon üreticiden "robot traktör" konsepti: Kubota X Tractor 1 sa. Samsung 2019 yılını büyük düşüşlerle kapattı 1 sa. Çin'in milli işlemcisi satışa sunuluyor 2 sa. 2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı 2 sa. Nijerya’da Lassa virüsü yayılıyor 2 sa. Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus canlı görüntülendi 3 sa. Xiaomi'nin yeni adresi Konya | 1MORE kulaklıklar da geldi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Resmen onaylandı: Elektrikli Hummer pickup 1000 beygir güçle geliyor Sonraki Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi 3 sa. Oppo, yakında piyasaya süreceği akıllı saatin resmi görselini yayınladı 4 sa. Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı 4 sa. Realme C3'ün teknik özellikleri belli oldu 5 sa. Geçen yılın son çeyreği Microsoft'a artış getirdi 5 sa. Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı 6 sa. Boeing CEO'su, THY'nin 2009'daki Amsterdam kazasıyla ilgili ifade vermeyi reddetti 6 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı 6 sa. ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak 7 sa. DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var? 7 sa. Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi 8 sa. Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti 9 sa. Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor 9 sa. Logitech Pro X İnceleme 9 sa. Apple AirTags bahar etkinliğinde tanıtılacak 9 sa. Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor 10 sa. RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı 10 sa. Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım 20 sa. Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor 22 sa. Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen ...
    DonanımHaber
    ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"
    DH Forum
    1 ayda vücudum nasıl sizce ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim