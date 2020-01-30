Resmen onaylandı: Elektrikli Hummer pickup 1000 beygir güçle geliyor

Aylardır süregelen söylentiler sonunda resmiyete döküldü. General Motors, efsane modeli Hummer’ın geri döndüğünü onaylayan kısa bir teaser videosu yayınladı.

İlginizi Çekebilir

Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer

Paylaşılan videoya göre, yeni Hummer’ın tanıtımı Mayıs 2020’de yapılacak. Araçla ilgili henüz çok bir bilgi yok, fakat Hummer’ın tamamen elektrikli bir pickup olarak aramıza döneceğini biliyoruz. Söz konusu canavar, 1000 beygir güç ve 15,500 Nm tork (muhtemelen tekerlek torku) üreten fakat yollarda sessizce ilerleyen bir makine olacak.

Ayrıca Bkz. "Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi"

Verilen bir başka bilgi de elektrikli Hummer pickup’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlayacağı. Mayıs ayında karşımıza çıkacak araç muhtemelen bir ön gösterim modeli olacak. Seri üretim versiyonunun 2021 yılında tanıtılmasını ve aynı yılın sonbahar aylarında satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Elektrikli pickup pazarı gün geçtikçe canlanıyor. Önce Rivian’ın etkileyici modeli R1T ile heyecanlandık, ardından Tesla Cybertruck geldi. Ford ise ABD’deki en popüler modeli olan F-150’nin tamamen elektikli bir versiyonunu hazırlıyor. Görünen o ki GM, elektrikli Hummer pickup ile bu ezeli rekabete ortak olma peşinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.