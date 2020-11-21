Rick and Morty'den eğlenceli PlayStation 5 reklamı

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu geçtiğimiz günlerde çıkışını tüm dünyada gerçekleştirdi. Her yerde çeşitli reklamlar yayınlandı ancak en keyiflisi Rick and Morty'den geldi.

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PlayStation 5 için birçok reklam yayınlandı. Bunların arasında da gerçekten gayet keyif veren reklamlar bulunuyor. Keyif veren reklamlara da geçtiğimiz gün bir yenisi eklendi. Son dönemin popüler animasyon serisi Rick and Morty'den yeni bir reklam paylaşıldı.

Reklamda Morty, PlayStation 5'in özelliklerini överek anlatırken Rick de arkadan ona bazı talimatlarda bulunuyor. Ancak bir yandan da paraları sayıyor. Paralar da belli ki PlayStation'dan gelmiş. Fazlasıyla keyifli olan diziden, bu kadar sıkıcı bir reklam gelmesi ve Rick'in arkada para sayması da reklamı keyiflendirmiş.

Sony ve Rick and Morty daha önce kısa süreliğine PlayStation'a özel olarak yayınlanan Death Stranding'te de birlikte çalışmıştı. PlayStation 5, Rick and Morty reklamını aşağıda bulabilirsiniz.

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