Star Wars: Skeleton Crew için tarih verildi

CCXP etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelen yönetmen Jon Watts, Skeleton Crew'un noel döneminde yayınlanacağını açıkladı. Bu da dizinin 25 Aralık civarında başlayacağı anlamına geliyor.
Star Wars: The Skeleton Crew'un Merkezinde Çocuk Karakterler Yer Alıyor
Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.
Gerek konusu, gerekse şu ana kadar yapılan açıklamalar, Skeleton Crew'ün 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağını düşündürüyor. Spielberg-vari olarak tanımlanabilecek bu tür, kâğıt üstünde Star Wars evrenine uygun olabilir gibi duruyor. Ancak ortaya nasıl bir iş çıktığını bekleyip göreceğiz.
Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.