Star Wars: Skeleton Crew için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Star Wars serisinde şu sıralar spot ışıkları The Acolyte üzerinde toplanmış durumda. Disney+'ın merakla beklenen yeni Star Wars dizisi, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Ancak bu yıl ekrana gelen tek Star Wars dizisi o olmayacak. Zira gelen son açıklamalar, Star Wars: Skeleton Crew'un da yıl bitmeden izleyici ile buluşacağını gösteriyor.

CCXP etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelen yönetmen Jon Watts, Skeleton Crew'un noel döneminde yayınlanacağını açıkladı. Bu da dizinin 25 Aralık civarında başlayacağı anlamına geliyor.

Star Wars: The Skeleton Crew'un Merkezinde Çocuk Karakterler Yer Alıyor

Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

Gerek konusu, gerekse şu ana kadar yapılan açıklamalar, Skeleton Crew'ün 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağını düşündürüyor. Spielberg-vari olarak tanımlanabilecek bu tür, kâğıt üstünde Star Wars evrenine uygun olabilir gibi duruyor. Ancak ortaya nasıl bir iş çıktığını bekleyip göreceğiz.

Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.

