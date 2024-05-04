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    Anlık Bildirim

    Star Wars: Skeleton Crew için tarih verildi

    Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'un yayın tarihi netlik kazandı. Gizem dolu bir maceraya atılan dört çocuğa odaklanan Disney+ dizisi, yıl bitmeden izleyici ile buluşacak.
    Star Wars: Skeleton Crew için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Star Wars serisinde şu sıralar spot ışıkları The Acolyte üzerinde toplanmış durumda. Disney+'ın merakla beklenen yeni Star Wars dizisi, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Ancak bu yıl ekrana gelen tek Star Wars dizisi o olmayacak. Zira gelen son açıklamalar, Star Wars: Skeleton Crew'un da yıl bitmeden izleyici ile buluşacağını gösteriyor.

    CCXP etkinliğinde basın mensupları ile bir araya gelen yönetmen Jon Watts, Skeleton Crew'un noel döneminde yayınlanacağını açıkladı. Bu da dizinin 25 Aralık civarında başlayacağı anlamına geliyor.

    Star Wars: The Skeleton Crew'un Merkezinde Çocuk Karakterler Yer Alıyor

    Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, çocuklar etrafında şekillenen bir hikâye anlatacak. Yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

    Gerek konusu, gerekse şu ana kadar yapılan açıklamalar, Skeleton Crew'ün 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olacağını düşündürüyor. Spielberg-vari olarak tanımlanabilecek bu tür, kâğıt üstünde Star Wars evrenine uygun olabilir gibi duruyor. Ancak ortaya nasıl bir iş çıktığını bekleyip göreceğiz.

    Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi tanınmış birkaç isim de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    bir erkek siz baktığınızda kafasını çeviriyorsa 2015 toyota corolla 1.4 d-4d advance yorumlar filtre marketim güvenilir mi jeep parçaları pahalımı bozuk salam yersek ne olur

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