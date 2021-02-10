Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek

Son zamanların en popüler animasyon dizilerinden biri olan Rick and Morty'nin ve başarılı dizi Community'nin yaratıcısı olan Dan Harmon'ın yeni dizisinden ilk detaylar gelmeye başladı.

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Dan Harmon'ın Fox Entertainment ile birlikte başladığı bu proje yine bir animasyon komedi dizisi olacak. Henüz ismi belli olmayan dizi Antik Yunan'da geçecek. Dizi, dünyanın ilk şehirlerinden birini, birbirlerini öldürmeden yönetmeye çalışan bir grup işlevsiz tanrının, insanın ve canavarın hikayesine odaklanacak.

Dizinin animasyon kısmını ise Bob’s Burgers ve Central Park gibi animasyonlarının stüdyosu olan Bento Box Entertainment üstlenecek. Ne yazık ki şu an için bir yayın tarihi veya seslendirmen gibi detaylar belli değil.

Dan Harmon komedi konusunda ve enteresan şeyler yazma konusunda kesinlikle kendisini kanıtlamış birisi. Bu yüzden bu yapım için heyecanlanmamak elde değil. Rick and Morty ve Community sevenlerin takibe alabileceği bir yapım.

https://screenrant.com/dan-harmon-new-animated-comedy-mythical-greece-fox/

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