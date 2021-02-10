Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek

    Başarılı animasyon dizisi Rick and Morty'nin yaratıcılarından olan Dan Harmon'ın yeni animasyon komedi dizisinin detayları belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 02:00 (1 hf.)
    4b
    1
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek

    Son zamanların en popüler animasyon dizilerinden biri olan Rick and Morty'nin ve başarılı dizi Community'nin yaratıcısı olan Dan Harmon'ın yeni dizisinden ilk detaylar gelmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı"

    Dan Harmon'ın Fox Entertainment ile birlikte başladığı bu proje yine bir animasyon komedi dizisi olacak. Henüz ismi belli olmayan dizi Antik Yunan'da geçecek. Dizi, dünyanın ilk şehirlerinden birini, birbirlerini öldürmeden yönetmeye çalışan bir grup işlevsiz tanrının, insanın ve canavarın hikayesine odaklanacak. 

    Dizinin animasyon kısmını ise Bob’s Burgers ve Central Park gibi animasyonlarının stüdyosu olan Bento Box Entertainment üstlenecek. Ne yazık ki şu an için bir yayın tarihi veya seslendirmen gibi detaylar belli değil. 

    Dan Harmon komedi konusunda ve enteresan şeyler yazma konusunda kesinlikle kendisini kanıtlamış birisi. Bu yüzden bu yapım için heyecanlanmamak elde değil. Rick and Morty ve Community sevenlerin takibe alabileceği bir yapım.



    https://screenrant.com/dan-harmon-new-animated-comedy-mythical-greece-fox/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reaper87 4 gün ( Mesaj Silindi )
    God of War mı la bu.

    Antik Yunandan sonrada Vikingler yapsınlar tam olsun...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkahn (erkahn ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kesinlikle izlenir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BoJack Horseman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış hatırlamıyorsam Dan Harmon’ın bir de kadrosunda Aubrey Plaza ve Danny DeVito bulunduran bir proje fikri vardı. Yaratıcı adam vesselam. Yalnız konu olarak canavar vs. bana Disenchantment dizisini hatırlattı, umarım ondan daha iyi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı 1 hf. Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER 1 hf. Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir 1 hf. Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek 1 hf. Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var 1 hf. Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı 1 hf. 7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı 1 hf. Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti 1 hf. Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor 1 hf. Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı 1 hf. İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi 1 hf. Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı 1 hf. Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı 1 hf. Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek Sonraki Milli füzeden tam isabet! 1 hf. Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak 1 hf. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi 1 hf. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı 1 hf. İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj 1 hf. Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti 1 hf. Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi 1 hf. RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir 1 hf. Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı 1 hf. Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor 1 hf. Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz 1 hf. Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek 1 hf. ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı 1 hf. Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu 1 hf. Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi 1 hf. Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te 1 hf. Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar 1 hf. Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı 1 hf. Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test 1 hf. WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız