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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı

    Rick and Morty'nin yaratıcılarından biri olan ve ana karakterleri seslendiren Justin Roiland'ın yeni dizisi Solar Opposites'ın ikinci sezonundan fragman paylaşıldı ve tarih verildi.
    3 gün
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    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı
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    Son dönemin en popüler animasyon dizilerinden biri olan Rick and Morty'nin yaratıcılarından olan, aynı zamanda Rick ve Morty'i seslendiren isim olan Justin Roiland'ın yeni dizisi Solar Opposites'ın ikinci sezonu için fragman paylaşıldı. Ayrıca ikinci sezonun yayın tarihi de verildi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites"

    Justin Roiland dışında, daha önce Rick and Morty senaristliği yapmış olan ve Star Trek Lower Decks dizisinin yaratıcısı olan Mike McMahan da dizinin yaratıcı kadrosunda. İlk sezonu 2020 yılının Mayıs ayında yayınlanan dizinin ikinci sezonu, 26 Mart'ta başlayacak.

    İkinci sezon için yayınlanan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Gezegeni yok olan bir grup uzaylının dünyaya düşmesini ve dünyadaki yaşama alışmasını konu alan Solar Opposites'ın ilk sezonu oldukça güzel bir sezondu. Daha öncesinde de diziyi sizlere önermiştik.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    arkadaş ya küfütlü yapma yada sansür koyma bip sesinden izlenmiyor. Rick'in yeni sezonuna hala başlayamadım
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