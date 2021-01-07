Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı

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Son dönemin en popüler animasyon dizilerinden biri olan Rick and Morty'nin yaratıcılarından olan, aynı zamanda Rick ve Morty'i seslendiren isim olan Justin Roiland'ın yeni dizisi Solar Opposites'ın ikinci sezonu için fragman paylaşıldı. Ayrıca ikinci sezonun yayın tarihi de verildi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites"

Justin Roiland dışında, daha önce Rick and Morty senaristliği yapmış olan ve Star Trek Lower Decks dizisinin yaratıcısı olan Mike McMahan da dizinin yaratıcı kadrosunda. İlk sezonu 2020 yılının Mayıs ayında yayınlanan dizinin ikinci sezonu, 26 Mart'ta başlayacak.

İkinci sezon için yayınlanan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Gezegeni yok olan bir grup uzaylının dünyaya düşmesini ve dünyadaki yaşama alışmasını konu alan Solar Opposites'ın ilk sezonu oldukça güzel bir sezondu. Daha öncesinde de diziyi sizlere önermiştik.

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