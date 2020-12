Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites

Tam Boyutta Gör

Rick and Morty’nin başarısı ve popülerliği ile birlikte komedi bilim kurgu animasyon dizilerinde bariz bir artış olduğunu söylemek gerek. Normalde tek bir tür içerisinde kısa bir dönemde bariz bir artış olunca içeriklerde de ister istemez kopya veya kalitesiz olanlar çıkabiliyor. Ancak çok garip bir şekilde komedi bilim kurgu animasyonları arasında neredeyse kötü olan animasyon yok. Haftalık dizi önerilerimizin dördüncüsünde de Rick and Morty ile fazlasıyla benzerlik gösteren ama kritik noktalarda Rick and Morty’den ayrılan Solar Opposites’ı önereceğiz.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 03: The English Game"

İlginizi Çekebilir

Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves

Bu yıl başlayan Solar Opposites isimli dizinin yaratıcılığını Rick and Morty’nin yaratıcılarından olan ve aynı zamanda Rick ve Morty’i seslendiren isim olan Justin Roiland ile daha önce Rick and Morty’de yazarlık yapmış olan Mike McMahan üstleniyor. Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone, Mary Mack, Andrew Daly, Christina Hendricks ve Thomas Barbusca gibi isimler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Solar Opposites, gezegeni yok olan 5 uzaylının dünyaya düşüşünü ve sonrasındaki alışma sürecini anlatıyor. Karakterler bir yandan evlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor bir yandan da dünyada yaşamanın daha iyi olup olmayacağına karar vermeye çalışıyor. Arka plan hikayesi bu şekilde ancak bu hikâyeyi devam ettirebilmek için karakterler oldukça farklı maceralara atılıyor. Onlar maceraya atıldığında diziye dair bir şey fark ediyorsunuz.

Zaten seslendirmen de aynı olduğu için ve tema da aynı olduğu için daha ilk birkaç dakikadan dizinin Rick and Morty’e ne kadar benzediğini fark ediyorsunuz. İlk bölüm o şekilde geçiyor. Ancak ikinci bölüm başlayınca Rick and Morty ile ne kadar benzerlik gösterse de aslında daha farklı bir dizi olduğunu görebiliyorsunuz. Hikâye işlenişi de aynı Rick and Morty gibi ancak biraz daha farklı bazı şeyler. Spoiler olmaması adına çok fazla detay vermek istemiyorum. Bu yüzden yazının son kısmına geçelim. Sadece şunu söyleyeyim; yukarıda bahsetmiş olduğum hikaye dışında, dizinin içerisinde bir hikaye daha anlatılıyor ve cidden çok keyifli ve ilginç.

Tam Boyutta Gör

Toparladığımızda bu diziyi Rick and Morty seven herkese mutlaka ama mutlaka öneriyorum. Bazılarınız benim gibi Rick and Morty’den daha fazla bile sevebilir. Aynı tarzda bir şey yapıp birkaç ufak değişiklik ile diziyi çok daha güzel bir hale getirmişler. Rick and Morty’i izlemeyenler için de şöyle diyeyim: Zekice yaratılmış, sürekli arka planda bir şeylerin döndüğü, hızlı ve takip etmesi zor ancak eğlenceli ve sürükleyici bir animasyon arıyorsanız her iki diziye de mutlaka bakın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.