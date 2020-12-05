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    Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites

    Haftalık dizi önerimize dördüncüsü ile devam ediyoruz. Bu hafta Rick and Morty ile fazlasıyla benzerlik gösteren bir bilim kurgu komedi animasyonu öneriyoruz.
    2 hf.
    1,4b
    1
    10
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites
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    Rick and Morty’nin başarısı ve popülerliği ile birlikte komedi bilim kurgu animasyon dizilerinde bariz bir artış olduğunu söylemek gerek. Normalde tek bir tür içerisinde kısa bir dönemde bariz bir artış olunca içeriklerde de ister istemez kopya veya kalitesiz olanlar çıkabiliyor. Ancak çok garip bir şekilde komedi bilim kurgu animasyonları arasında neredeyse kötü olan animasyon yok. Haftalık dizi önerilerimizin dördüncüsünde de Rick and Morty ile fazlasıyla benzerlik gösteren ama kritik noktalarda Rick and Morty’den ayrılan Solar Opposites’ı önereceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 03: The English Game"

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    Bu yıl başlayan Solar Opposites isimli dizinin yaratıcılığını Rick and Morty’nin yaratıcılarından olan ve aynı zamanda Rick ve Morty’i seslendiren isim olan Justin Roiland ile daha önce Rick and Morty’de yazarlık yapmış olan Mike McMahan üstleniyor. Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone, Mary Mack, Andrew Daly, Christina Hendricks ve Thomas Barbusca gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites
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    Solar Opposites, gezegeni yok olan 5 uzaylının dünyaya düşüşünü ve sonrasındaki alışma sürecini anlatıyor. Karakterler bir yandan evlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor bir yandan da dünyada yaşamanın daha iyi olup olmayacağına karar vermeye çalışıyor. Arka plan hikayesi bu şekilde ancak bu hikâyeyi devam ettirebilmek için karakterler oldukça farklı maceralara atılıyor. Onlar maceraya atıldığında diziye dair bir şey fark ediyorsunuz.

    Zaten seslendirmen de aynı olduğu için ve tema da aynı olduğu için daha ilk birkaç dakikadan dizinin Rick and Morty’e ne kadar benzediğini fark ediyorsunuz. İlk bölüm o şekilde geçiyor. Ancak ikinci bölüm başlayınca Rick and Morty ile ne kadar benzerlik gösterse de aslında daha farklı bir dizi olduğunu görebiliyorsunuz. Hikâye işlenişi de aynı Rick and Morty gibi ancak biraz daha farklı bazı şeyler. Spoiler olmaması adına çok fazla detay vermek istemiyorum. Bu yüzden yazının son kısmına geçelim. Sadece şunu söyleyeyim; yukarıda bahsetmiş olduğum hikaye dışında, dizinin içerisinde bir hikaye daha anlatılıyor ve cidden çok keyifli ve ilginç.

    Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites
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    Toparladığımızda bu diziyi Rick and Morty seven herkese mutlaka ama mutlaka öneriyorum. Bazılarınız benim gibi Rick and Morty’den daha fazla bile sevebilir. Aynı tarzda bir şey yapıp birkaç ufak değişiklik ile diziyi çok daha güzel bir hale getirmişler. Rick and Morty’i izlemeyenler için de şöyle diyeyim: Zekice yaratılmış, sürekli arka planda bir şeylerin döndüğü, hızlı ve takip etmesi zor ancak eğlenceli ve sürükleyici bir animasyon arıyorsanız her iki diziye de mutlaka bakın.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir dizi değil ya. Sadece duvar bölümünü izlemeniz yeter
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yabancı dil gelişimi için 1-1 simpsons gibi
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    bshaar387 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rick and Morty'ye benziyor. Yapımcıları da eski Rick and Morty. Seslendirmeler de aynı Rick and Morty. Rick and Morty demiş miydim? Rick and Morty
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    HCU789 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Justin Roiland bulunduğu her dizide güzel bir hava Sci-Fi bir hava var bence
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    BoJack Horseman 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir 7. bölümü var ki ayrı bir dizi çıkar o hikayeden.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TheCaliph_ 2 hf. ( Mesaj Silindi ) BoJack Horseman
    Duvar'ın anlatıldığı mıydı? Gerçekten onun dizisi çıksa güzel olur
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hangi platformda bulunduğunu da yazsaydın...
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    mahmut716 (mahmut öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bay Robot
    zorrent
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bay Robot
    Öyle bir dizi dilm önerisi ki nerden izleneceğini bulması okuyucuya kalmış. Bu yaptıkları ilkte değil.



    Türkiye'de çıkmayan platformların içeriklerini önermekte doğru değil. Bildiğin korsana teşvik. Ha gerçi Wonder Woman gibi yeni çıkacak gişe filmi olsa bile korsana çıkacağını ayriyeten belirtiyorlar.
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sarmıyor ya
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