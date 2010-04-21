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RIM'ın BlackBerry 6.0 işletim sistemli ilk telefonu 9670 kameralara yakalandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Geliştirdiği iş telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren RIM (Reseach in Motion)'ın, BlackBerry 6.0 işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk akıllı telefonu 9670 kameralara yakalandı.

RIM'ın Pearl Flip'den sonra ürettiği kapaklı ikinci modelinin nasıl teknik özellikler sunacağını merak edecek olursanız telefon, QWERTY klavye donanımı, CDMA şebekesiyle uyumlu çalışabilme, WI-FI ve Bluetooth bağlantıları, 360x480 piksel çözünürlüğünde ekran, 5 megapiksellik dijital kamera, microSD kart slotu ve microUSB portu ile birlikte gelecek. BlackBerry 9670'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı üzerindeki sır perdesi kaldırılmadı.


http://www.boygeniusreport.com/2010/04/20/blackberry-9670-unveiled-cdma-clamshell-device/ Yorum Yaz
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yc#1 9 yıl
Özel sektörde çalışanlara şirket hattıyla beraber verildiğini gördüm.
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Tolgá 9 yıl
tel iğrenc görünüyor
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Batuist 9 yıl
herne kadar iş telefonları üretiyor olsada ben etrafımdaki hiçbir iş adamında bundan görmedim yada iş telefonu sayılan bir modelden.. aslında bunları kullanabilecek kapasitede iş adamı görmedim..
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