RIM'ın BlackBerry 6.0 işletim sistemli ilk telefonu 9670 kameralara yakalandı

Geliştirdiği iş telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren RIM (Reseach in Motion)'ın, BlackBerry 6.0 işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk akıllı telefonu 9670 kameralara yakalandı.

RIM'ın Pearl Flip'den sonra ürettiği kapaklı ikinci modelinin nasıl teknik özellikler sunacağını merak edecek olursanız telefon, QWERTY klavye donanımı, CDMA şebekesiyle uyumlu çalışabilme, WI-FI ve Bluetooth bağlantıları, 360x480 piksel çözünürlüğünde ekran, 5 megapiksellik dijital kamera, microSD kart slotu ve microUSB portu ile birlikte gelecek. BlackBerry 9670'in ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı üzerindeki sır perdesi kaldırılmadı.

http://www.boygeniusreport.com/2010/04/20/blackberry-9670-unveiled-cdma-clamshell-device/