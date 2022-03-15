Riot Games animasyon dizisi Arcane'in arkasındaki stüdyodan hisse satın aldı

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Oyun dünyasının en popülerlerinden biri olan League of Legends'ın yayıncısı Riot Games, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Netflix'te Arcane isimli bir animasyon dizi yayınladı. Geçtiğimiz saatlerde de bu konuda güzel bir haber geldi.

Riot Games Fortiche'ten Hisse Satın Aldı

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Riot Games, Arcane'in arkasındaki stüdyo olan Fortiche'ten hisse satın aldığını açıkladı. Detaylara göre Riot'un aldığı hisse ancak kontrol gücü olmayan bir orana sahip. Ancak yine de bu haber iki şirketin daha çok çalışacağı anlamına geliyor diyebiliriz. Ayrıca Fortiche'nin yönetim kuruluna İçerikten Sorumlu Başkan Brian Wright ve Kurumsal Gelişim Direktörü Brendan Mulligan olmak üzere iki yeni isim eklendi.

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Arcane, birçok anlamda kaliteli bir yapımdı ancak özellikle animasyonları gerçekten muazzamdı. Bu yüzden böyle bir birliktelik gerçekten de güzel bir haber. Umuyoruz ki ileride bu stüdyodan gelen farklı animasyonlar da görebiliriz.

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Riot Games Arcane'in arkasındaki stüdyodan hisse satın aldı