Riot Games'in Twitch rakibi başlamadan sonlandı

Twitch rakibi, başlamadan sonlandı
Bloomberg'in paylaştığı rapora göre, Riot Games'in REN (Riot Esports Network) olarak adlandırılan yayın platformu projesi, sürpriz bir şekilde iptal edildi. Aktarıldığı kadarıyla Twitch'e rakip olacak bu platformun, Riot Games'in oyunlarında entegrasyon ve oyuncuların etkileşim kulabileceği bir ağ olacağı belirtiliyor. Hatta temelleri ilk olarak 2021 yılında atılmış.
Bildiğiniz gibi Riot Games'in sevilen oyunları League of Legends ve Valorant, 300.000 üzerinde kullanıcı ile Twitch'in en popüler oyunlarından biri konumunda. Bu da Riot Games'in neden böyle bir projeye imza attığını açıklıyor diyebiliriz. Ancak Riot'un REN için yaptığı tüm planlar, şirketin bu haftaki işten çıkarma ve yeniden yapılanma hareketi ile sona erdi.
Riot Esports Network veya REN hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. Öte yandan iptal kararından hemen önce dahili test aşamasında olduğu belirtiliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Riot Games'in yeniden yapılanma kararı yalnızca REN'i etkilemedi. 2019'da duyurulan ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra ve Riot Forge da artık daha geri planda olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.