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    Anlık Bildirim

    Riot Games'in Twitch rakibi başlamadan sonlandı

    Yakın tarihte çok sayıda çalışanı ile yolları ayıran Riot Games, geliştirilmekte olan bir projeyi daha rafa kaldırdı. REN olarak adlandırılan bu projenin Twitch'e rakip olacağı belirtiliyor. 
    Riot Games'in Twitch rakibi başlamadan sonlandı Tam Boyutta Gör
    League of Legends ve Valorant gibi rekabetçi oyunlar ile tanıdığımız Riot Games, bildiğiniz gibi 530 çalışanı ile yolları ayırdı ve halihazırda devam eden projelerde küçülmeye gideceğini duyurdu. Şimdi ise rafa kaldırılan projeler arasına bir yenisi daha eklendi. Riot Games'in Twitch rakibi platformu, başlamadan sonlandı.

    Twitch rakibi, başlamadan sonlandı

    Bloomberg'in paylaştığı rapora göre, Riot Games'in REN (Riot Esports Network) olarak adlandırılan yayın platformu projesi, sürpriz bir şekilde iptal edildi. Aktarıldığı kadarıyla Twitch'e rakip olacak bu platformun, Riot Games'in oyunlarında entegrasyon ve oyuncuların etkileşim kulabileceği bir ağ olacağı belirtiliyor. Hatta temelleri ilk olarak 2021 yılında atılmış.

    Bildiğiniz gibi Riot Games'in sevilen oyunları League of Legends ve Valorant, 300.000 üzerinde kullanıcı ile Twitch'in en popüler oyunlarından biri konumunda. Bu da Riot Games'in neden böyle bir projeye imza attığını açıklıyor diyebiliriz. Ancak Riot'un REN için yaptığı tüm planlar, şirketin bu haftaki işten çıkarma ve yeniden yapılanma hareketi ile sona erdi.

    Riot Esports Network veya REN hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. Öte yandan iptal kararından hemen önce dahili test aşamasında olduğu belirtiliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Riot Games'in yeniden yapılanma kararı yalnızca REN'i etkilemedi. 2019'da duyurulan ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra ve Riot Forge da artık daha geri planda olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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