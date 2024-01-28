Tam Boyutta Gör League of Legends ve Valorant gibi rekabetçi oyunlar ile tanıdığımız Riot Games, bildiğiniz gibi 530 çalışanı ile yolları ayırdı ve halihazırda devam eden projelerde küçülmeye gideceğini duyurdu. Şimdi ise rafa kaldırılan projeler arasına bir yenisi daha eklendi. Riot Games'in Twitch rakibi platformu, başlamadan sonlandı.

Twitch rakibi, başlamadan sonlandı

Bloomberg'in paylaştığı rapora göre, Riot Games'in REN (Riot Esports Network) olarak adlandırılan yayın platformu projesi, sürpriz bir şekilde iptal edildi. Aktarıldığı kadarıyla Twitch'e rakip olacak bu platformun, Riot Games'in oyunlarında entegrasyon ve oyuncuların etkileşim kulabileceği bir ağ olacağı belirtiliyor. Hatta temelleri ilk olarak 2021 yılında atılmış.

Bildiğiniz gibi Riot Games'in sevilen oyunları League of Legends ve Valorant, 300.000 üzerinde kullanıcı ile Twitch'in en popüler oyunlarından biri konumunda. Bu da Riot Games'in neden böyle bir projeye imza attığını açıklıyor diyebiliriz. Ancak Riot'un REN için yaptığı tüm planlar, şirketin bu haftaki işten çıkarma ve yeniden yapılanma hareketi ile sona erdi.

Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor 5 gün önce eklendi

Riot Esports Network veya REN hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. Öte yandan iptal kararından hemen önce dahili test aşamasında olduğu belirtiliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Riot Games'in yeniden yapılanma kararı yalnızca REN'i etkilemedi. 2019'da duyurulan ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra ve Riot Forge da artık daha geri planda olacak.

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Riot Games'in Twitch rakibi başlamadan sonlandı