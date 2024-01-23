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    Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor: Projeler iptal edildi

    League of Legends ve Valorant’ın arkasındaki Riot Games, küresel çapta iş kesintisine gidiyor. Önemli miktarda çalışanın işine son verilirken bazı oyunlar da iptal edildi.
    Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre 2024 yılı da teknoloji ve oyun dünyasında işten çıkarmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bir yıl olacak. Zira teknoloji devlerinin ardından League of Legends ve Valorant’ın arkasındaki Riot Games de küresel çapta iş kesintisine gideceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Riot Games, dünya genelindeki işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan 530 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

    Riot Games’te dev işten çıkarma

    Geçtiğimiz yıl video oyun endüstrisinde 9.000'den fazla işten çıkarma yaşanmasının ardından Riot Games de bu trende uydu. Şirket, "bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için daha az sayıda, yüksek etkili projelere yeniden odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu.

    CEO Dylan Jadeja şirket genelinde yayınladığı bir mesajda "Yaptığımız bazı önemli yatırımlar beklediğimiz gibi sonuç vermiyor" derken, Riot'un 2019'da League of Legends evrenini yeni oyunlara ve diğer eğlence biçimlerine yayan 10. yıldönümü genişlemelerine işaret etti. Riot, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift gibi temel canlı oyunların yanı sıra bu oyunlara bağlı espor ve etkinliklere öncelik verdiğini söylüyor. Benzer şekilde, halen geliştirilmekte olan Project L 2D dövüş oyununun League karakterleriyle "büyük ilerleme kaydettiği" ve Netflix için Arcane dizisinin ikinci sezonunun Kasım ayında çıkma yolunda olduğu aktarılıyor.

    Bazı projeler kapatılıyor, bazı oyunlar küçülüyor

    Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Değişikliklerden doğrudan etkilenen projeler arasında 2019'da duyurulan oynaması ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra da yer alıyor. Bu ekip küçültülüyor ve PvE oyun moduna odaklanıyor. Riot'un mevcut oyun portföyündeki diğer hedef ise, yine 2019'da duyurulan ve League ile ilgili daha fazla oyun yaratacak küçük stüdyolarla ortaklık kurmayı amaçlayan Riot Forge yayıncılık şirketi. Riot Forge, 21 Şubat'ta çıkacak Bandle Tale: A League of Legends Story'nin arından kapanacak.

    Riot Games, işten çıkarılanlara yönelik kıdem paketi, tazminat ve diğer bazı faydalar sağlayacağını da taahhüt ediyor. Bununla birlikte şirket, yapılan kesintilerin sadece maddi bir amaç gütmediğini esas hedefin “odaklanmak” olduğunu söylüyor. Diğer sektörler gibi video oyun sektörü de pandemi döneminde agresif bir büyüme yaşamıştı. Son olarak, video oyun sektörü demişken 2024’ün başından bu yana sektörde 3.800’den fazla kişi işten çıkarıldı. Geç yıl bu sayı 9.000’di ve henüz ocak ayındayız.

    Kaynakça https://www.engadget.com/riot-games-is-laying-off-11-percent-of-its-workforce-globally-022034243.html https://www.riotgames.com/en/news/2024-rioter-update https://www.riotgames.com/en/news/2024-player-update
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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