Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor: Projeler iptal edildi

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre 2024 yılı da teknoloji ve oyun dünyasında işten çıkarmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bir yıl olacak. Zira teknoloji devlerinin ardından League of Legends ve Valorant’ın arkasındaki Riot Games de küresel çapta iş kesintisine gideceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Riot Games, dünya genelindeki işgücünün yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan 530 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Riot Games’te dev işten çıkarma

Geçtiğimiz yıl video oyun endüstrisinde 9.000'den fazla işten çıkarma yaşanmasının ardından Riot Games de bu trende uydu. Şirket, "bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için daha az sayıda, yüksek etkili projelere yeniden odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni Witcher oyunu için süreç başlıyor! İşte olası çıkış tarihi 1 gün önce eklendi

CEO Dylan Jadeja şirket genelinde yayınladığı bir mesajda "Yaptığımız bazı önemli yatırımlar beklediğimiz gibi sonuç vermiyor" derken, Riot'un 2019'da League of Legends evrenini yeni oyunlara ve diğer eğlence biçimlerine yayan 10. yıldönümü genişlemelerine işaret etti. Riot, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift gibi temel canlı oyunların yanı sıra bu oyunlara bağlı espor ve etkinliklere öncelik verdiğini söylüyor. Benzer şekilde, halen geliştirilmekte olan Project L 2D dövüş oyununun League karakterleriyle "büyük ilerleme kaydettiği" ve Netflix için Arcane dizisinin ikinci sezonunun Kasım ayında çıkma yolunda olduğu aktarılıyor.

Bazı projeler kapatılıyor, bazı oyunlar küçülüyor

Tam Boyutta Gör Değişikliklerden doğrudan etkilenen projeler arasında 2019'da duyurulan oynaması ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra da yer alıyor. Bu ekip küçültülüyor ve PvE oyun moduna odaklanıyor. Riot'un mevcut oyun portföyündeki diğer hedef ise, yine 2019'da duyurulan ve League ile ilgili daha fazla oyun yaratacak küçük stüdyolarla ortaklık kurmayı amaçlayan Riot Forge yayıncılık şirketi. Riot Forge, 21 Şubat'ta çıkacak Bandle Tale: A League of Legends Story'nin arından kapanacak.

Riot Games, işten çıkarılanlara yönelik kıdem paketi, tazminat ve diğer bazı faydalar sağlayacağını da taahhüt ediyor. Bununla birlikte şirket, yapılan kesintilerin sadece maddi bir amaç gütmediğini esas hedefin “odaklanmak” olduğunu söylüyor. Diğer sektörler gibi video oyun sektörü de pandemi döneminde agresif bir büyüme yaşamıştı. Son olarak, video oyun sektörü demişken 2024’ün başından bu yana sektörde 3.800’den fazla kişi işten çıkarıldı. Geç yıl bu sayı 9.000’di ve henüz ocak ayındayız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor