Riot Games önemli miktarda çalışanını işten çıkarıyor: Projeler iptal edildi

Riot Games’te dev işten çıkarma
Geçtiğimiz yıl video oyun endüstrisinde 9.000'den fazla işten çıkarma yaşanmasının ardından Riot Games de bu trende uydu. Şirket, "bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için daha az sayıda, yüksek etkili projelere yeniden odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu.
CEO Dylan Jadeja şirket genelinde yayınladığı bir mesajda "Yaptığımız bazı önemli yatırımlar beklediğimiz gibi sonuç vermiyor" derken, Riot'un 2019'da League of Legends evrenini yeni oyunlara ve diğer eğlence biçimlerine yayan 10. yıldönümü genişlemelerine işaret etti. Riot, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift gibi temel canlı oyunların yanı sıra bu oyunlara bağlı espor ve etkinliklere öncelik verdiğini söylüyor. Benzer şekilde, halen geliştirilmekte olan Project L 2D dövüş oyununun League karakterleriyle "büyük ilerleme kaydettiği" ve Netflix için Arcane dizisinin ikinci sezonunun Kasım ayında çıkma yolunda olduğu aktarılıyor.
Bazı projeler kapatılıyor, bazı oyunlar küçülüyor
Riot Games, işten çıkarılanlara yönelik kıdem paketi, tazminat ve diğer bazı faydalar sağlayacağını da taahhüt ediyor. Bununla birlikte şirket, yapılan kesintilerin sadece maddi bir amaç gütmediğini esas hedefin “odaklanmak” olduğunu söylüyor. Diğer sektörler gibi video oyun sektörü de pandemi döneminde agresif bir büyüme yaşamıştı. Son olarak, video oyun sektörü demişken 2024’ün başından bu yana sektörde 3.800’den fazla kişi işten çıkarıldı. Geç yıl bu sayı 9.000’di ve henüz ocak ayındayız.Kaynakça https://www.engadget.com/riot-games-is-laying-off-11-percent-of-its-workforce-globally-022034243.html https://www.riotgames.com/en/news/2024-rioter-update https://www.riotgames.com/en/news/2024-player-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.