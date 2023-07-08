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Blokzincir teknolojisinde dijital ödemeler deyince akla gelen şirketlerden biri de Ripple oluyor. Ripple, CBDC programlarıyla, uluslararası para transferi de dahil birçok önemli konuyu, yeni teknolojilerle çözmeyi hedefliyor. Ripple Labs, kısa süre önce de tokenizasyon kullanarak emlak sektörünü dönüştürmek için bir adım attı.

Ripple merkez bankası dijital para birimi (CBDC) danışmanı Antony Welfare, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, hem stablecoin’lere hem de CBDC’lere karşı artan küresel ilgiye dikkat çekti. Welfare, Ripple’ın emlak varlıklarını tokenleştirmeye odaklanarak CBDC'ler ve stablecoin'ler için pratik uygulamaları araştırdığını söyledi.

Romanya’da düzenlenen bir fintech konferansına katılan Welfare, yaptığı konuşmasında, dijital Hong Kong doları (e-HKD) ile tokenize edilmiş emlak ve finans kredisi protokollerini birleştiren bir kullanım örneği sundu. Bu yenilikçi pilot program, Ripple'ın CBDC platformundan yararlanarak kullanıcıların gayrimenkul varlıklarını tokenleştirmesine ve bunları krediler için teminat olarak kullanmasına imkan ağlıyor.

Tokenizasyon, özellikle blokzincir teknolojisiyle birlikte, çeşitli sektörlerde her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu yenilikçi yaklaşım, gayrimenkul, sanat eseri ve fikri mülkiyet gibi maddi varlıkların blokzincirde güvenli bir şekilde saklanan dijital belirteçlere dönüştürülmesini sağlıyor. Tabii burada da düzenleyici zorlukları unutmamak gerekiyor. Oldukça yeni bir ekosistemden söz ettiğimiz için henüz ülkelerin bu konularda hazırladıkları regülasyonlar ya çok sınırlı ya da yok. Düzenleyici hususların yanı sıra, endüstri geliştikçe tokenize edilmiş varlıklarla ilgili güvenlik endişelerinin de hafifletilmesi gerektiğini unutmamak lazım.

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Ripple bu kez emlak için kolları sıvadı