Ripple CTO’su David Schwartz Elon Musk’ı eleştirdi

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Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz, Elon Musk’ın yakın tarihli bir tweet’ine yorum yaptı ve Twitter’ın Elon Musk tarafından yakın zamanda satın alma girişiminin, iddia edilen gerçek sebebinin ne olduğundan bahsetti.

David Schwartz, Elon Musk’ın yakın tarihli bir paylaşımına yorum yaptı. Ripple CTO'su, Tesla CEO'su Elon Musk'ı Twitter'ı siyasi düşünceleri uğruna ele geçireceği iddiasıyla eleştirdi.

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David Schwartz, konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu:

Bu, saçma bir şekilde kötü işleyen inanılmaz derecede kötü bir politikadır. Mantıksız insanları ödüllendirir ve makul insanları cezalandırır. Ve ekonomiden alınacak bir ders varsa, o da insanların teşviklere tepki vermesidir. Ek olarak David Schwartz daha sonra yaptığı bir paylaşımda, Elon Musk’ın amacının, ifade özgürlüğü olmadığını söyledi.

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Ripple CTO’su David Schwartz’dan Elon Musk’a Eleştiri Geldi