Ripple’dan CBDC platformu hamlesi

Tam Boyutta Gör Ülkelerin yüzde 90’ından fazlası, finansal kapsayıcılığı artırmanın ve sınır ötesi ödeme süreçlerinin maliyet ve riskini düşürmenin bir yolu olarak merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) araştırıyor. Ripple; merkez bankaları, hükümetler ve finans kurumlarının kendi merkez bankası dijital para birimlerini çıkarmaları için uçtan uca bir çözüm olan Ripple CBDC Platformu'nu duyurdu.

Ripple, CBDC Platformunu Başlatıyor

Son dönemde birçok ülke ve şirket, merkez bankası dijital para birimleri ile yakından ilgileniyor. Ripple, özellikle son dönemde yaptığı çalışmalar ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kez Ripple, CBDC’lerin ve stablecoin’lerin geliştirilmesi için CBDC platformunu başlattı. XRP Ledger üzerine işlenecek bu platform, ülkelere ve kurumlara stablecoin ve CBDC oluşturma imkanı sunacak.

Palau Cumhuriyeti Başkanı Surangel Whipps Jr, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Ulusal dijital para birimimizi oluşturmaya yardımcı olmak için Ripple ile ortaklık yapmak, Palau vatandaşlarına daha fazla finansal erişim sağlayacak finansal yenilik ve teknolojilere öncülük etme taahhüdümüzün bir parçası”

XRP Defterinde (XRPL) kullanılan aynı blockchain teknolojisinin gücünden yararlanan gelişmiş platform, artık kullanıcılarının itibari paraya dayalı merkez bankası dijital para birimi, işlem ve dağıtımının tüm yaşam döngüsünü bütünsel olarak yönetmesine ve özelleştirmesine olanak tanıyacak.

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