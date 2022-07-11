RISC-V’dan büyük başarı: 10 milyar çekirdek sevkiyatı yapıldı

Tam Boyutta Gör

ARM ve x86 işlemci mimarilerine alternatif olarak geliştirilen RISC-V, çip pazarında güç kazanmaya devam ediyor. Açık kaynak olarak geliştirilen RISC-V komut seti, küresel anlamda 10 milyar çekirdek sevkiyatı yaparak büyük bir başarı elde etti.

RISC-V, gelecekte ARM ve x86 sistemlerinden daha yaygın olabilir

University of California, Berkeley tarafından geliştirilen RISC-V, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Embedded World etkinliğinde yeni duyurularla dikkat çekti. RISC-V International Vakfı’nın CEO’su Calista Redmond, piyasada 10 milyar RISC-V çekirdeğinin olduğunu duyurdu. RISC-V’yi donanım anlamında Linux’a benzeten Redmond, açık standartların çok önemli olduğunu belirtti. Mobil dünyanın lideri ARM, 17 yıllık bir sürecinden ardından 2008’de 10 milyar çekirdek sevkiyatına ulaşmıştı. RISC-V ise bu noktaya yalnızca 12 yılda ulaşarak dikkat çekti. CEO Redmond, RISC-V’in 2025 yılında 80 milyar çekirdek sevkiyatına ulaşabileceğini de belirtti.

RISC-V nedir?

ARM ve MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlanan RISC, CISC sistemlerine göre daha basit komut setleri barındırıyor. CISC mimarisinin aksine daha az komut barındıran ve daha az adresleme kipi yapan RISC, daha az güç tüketimi ile dikkat çekiyor.

RISC-V tabanlı ROMA dizüstü modeli tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Bugüne kadar ARM dışında RISC mimarisini kullanarak başarılı olan kimse olmadığı için ARM’a rakip çıkamamıştı. Ancak 2010 yılında Berkeley Üniversitesi tarafından geliştirilen RISC-V mimarisi, açık kaynak bir mimari olarak teknoloji devlerinin dikkatini çekti. Alibaba ve SiFive, RISC-V tabanlı işlemciler geliştirerek platformun gelişmesine büyük bir yardımda bulunmuştu. 5G teknolojilerinde de kullanılan RISC-V, yavaş yavaş sektörde kendine yer buluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

RISC-V işlemcileri, sektörde büyümeye devam ediyor