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    Dünyanın ilk RISC-V tabanlı dizüstüsü ile tanışın

    Çinli girişimlerin hazırladığı RISC-V tabanlı ROMA dizüstü bilgisayar sistemi Metaverse odaklı ilk geliştirme platformu olmayı hedefliyor. Ön talep süreci başladı. 
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    RISC-V
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    Batılı ülkelerde herhangi bir lisans sorunu olmadığı için ARM mimarisi rahat bir şekilde kullanılabiliyor ancak Çin ve Rusya gibi ambargo altındaki ülkelerde açık kaynak RISC-V mimarisi daha yoğun ilgi görüyor. Huawei, Alibaba gibi markalar kendi RSIC-V işlemcilerini geliştirmiş durumda.

    ROMA dizüstüsü nedir?

    Çinli Xcalibyte ve DeepComputing tarafından geliştirilen ROMA dizüstü modeli RISC-V tabanlı bir geliştirme platformu ve dünyada ilk. Temelinde 4 çekirdekli RISC-V işlemcisi, grafik birimi, yapay zekâ motoru, 16GB’a kadar LPDDR4/4X RAM, 256GB’a kadar depolama, Linux desteği yer alıyor.

    Ekstra olarak MetaMask benzeri bir kripto para cüzdanı, blok zincciri POS entegrasyonu, NFT oluşturmak için bir Web3 platformu da mevcut. ROMA için ilk MetaVerse odaklı bilgisayar sistemi tanımlaması yapılıyor.

    ROMA için ön talep dönemi başladı. İlk 100 müşteriye ROMA için özel bir NFT parçası ve kapağa kişiye özel lazer işleme şeklinde hediyeler olacak. Fiyatı şu an için bilinmiyor.

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