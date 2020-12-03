RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti

Günümüzde mobil yonga mimarisinin hakimi hiç şüphesiz ARM. ARM tabanlı yonga mimarileri gerek ulaştığı performans gerekse de enerji verimliliği açısından uzun yıllar vageçilmez olacak. Bununla birlikte alternatif girişimler de başarılı işler yapıyor.

RISC-V nedir?

Bilindiği gibi ARM, MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC, daha basit komut setleri barındırıyor. Masaüstü işlemciler tarafında ise Kompleks Komut Seti İşleme yani CISC karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

CISC mimarisi çok sayıda komut barındırır, daha çok adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlara sahiptir ve bu nedenle güçlü işlemcilerin olmasını gerektirir. RISC ise az sayıda komut barındırır, az sayıda adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerine işlem yapan komutlara sahip değildir ve bu nedenle ortaya çıkan işlemciler de nispeten güçsüzdür.

Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için rakip de olamadı. Yakın dönemde Wave Computing tarafından satın alınan MIPS platformu bir ara gündeme gelse de fazla genişleme imkanı bulamadı.

İlginizi Çekebilir

Dünyanın ilk RISC-V tabanlı PC modeli geliyor

Komut seti mimarileri genelde patentlerle sıkı sıkıya korunduğu için araştırmacılar; herkesin kullanabileceği açık kaynak bir mimari geliştirme kararı almıştı. 2010 yılında Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen açık kaynak RISC-V mimarisi bir oluşum haline geldi ve teknoloji devlerinin dikkatini çekti.

Alibaba geçtiğimiz yıllarda RISC-V tabanlı işlemciler geliştirmişti. SiFive firması da RISC-V üzerine çalışma yapanlardan birisi. Habere konu olan ise Micro Magic otonom yonga tasarımı firmasının elde ettiği sonuçlar.

Tam Boyutta Gör

Micro Magic farkı

RISC-V üzerinde çalışmalar yapan firma yaptığı duyuruya göre RISC tarihine geçecek önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak sadece 1 watt enerji ile RISC-V yongası 5GHz barajını geçmiş. Bu yonganın CoreMarks testlerinde 13000 puan elde ettiği belirtiliyor.

Diğer bir gelişme ise 70mW enerji ile diğer bir yonganın 3GHz barajını aşması. CoreMarks üzerinde 8000 puan alan yonga ulaştığı enerji verimliliği konusunda aldığı mesafeyi açık bir şekilde gösteriyor.

Puan anlamında rekor ise watt başına CoreMarks üzerinde 110000 puan alabilen 64-bitlik RISC-V yongasından gelmiş. Firma dünyanın en performanslı 64-bitlik RISC-V çekirdeğini ürettiklerini belirtiyor.

Enerji tüketimi ve ulaşılan hızlar ele alındığında 3GHz-5GHz aralığında hiç bir CISC veya RISC çözümünün bu seviyelere ulaşamadığı ifade edilmiş. Bu testlerde Apple M1 yonga setinin de olduğu belirtiliyor. Yani Micro Magic aslında tüm işlemci sektöründe geçilmesi zor bir rekor kırmış.

Micro Magic sektörün verimlilik odaklı yonga tasarımları yapan firmalarından birisi. Sun Microsystems ve Apple bünyesinde önemli mimariler geliştirmiş mühendislerden oluşuyor. Firma başarısını da bu tecrübesine borçlu.

RISC-V yavaş da olsa sektörde kendisine yer buluyor. Samsung da 5G teknolojilerinde RISC-V mimarisini kullanmaya başladığını duyurmuştu. Yaşanan gelişmeler RISC-V mimarisini daha iyi yerlere getirecektir.

https://www.techpowerup.com/275463/risc-v-processor-achieves-5-ghz-frequency-at-just-1-watt-of-power

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.