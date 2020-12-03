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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti

    Micro Magic tarafından tasarlanan RISC-V yongaları watt başına performansta Apple M1 yonga setini dahi geride bırakmış. Elde edilen sonuçlar oldukça etkileyici.
    2 hf.
    1,5b
    1
    5
    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti

    Günümüzde mobil yonga mimarisinin hakimi hiç şüphesiz ARM. ARM tabanlı yonga mimarileri gerek ulaştığı performans gerekse de enerji verimliliği açısından uzun yıllar vageçilmez olacak. Bununla birlikte alternatif girişimler de başarılı işler yapıyor.

    RISC-V nedir?

    Bilindiği gibi ARM, MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC, daha basit komut setleri barındırıyor. Masaüstü işlemciler tarafında ise Kompleks Komut Seti İşleme yani CISC karşımıza çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    CISC mimarisi çok sayıda komut barındırır, daha çok adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlara sahiptir ve bu nedenle güçlü işlemcilerin olmasını gerektirir. RISC ise az sayıda komut barındırır, az sayıda adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerine işlem yapan komutlara sahip değildir ve bu nedenle ortaya çıkan işlemciler de nispeten güçsüzdür.

    Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için rakip de olamadı. Yakın dönemde Wave Computing tarafından satın alınan MIPS platformu bir ara gündeme gelse de fazla genişleme imkanı bulamadı.

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    Komut seti mimarileri genelde patentlerle sıkı sıkıya korunduğu için araştırmacılar; herkesin kullanabileceği açık kaynak bir mimari geliştirme kararı almıştı. 2010 yılında Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen açık kaynak RISC-V mimarisi bir oluşum haline geldi ve teknoloji devlerinin dikkatini çekti.

    Alibaba geçtiğimiz yıllarda RISC-V tabanlı işlemciler geliştirmişti. SiFive firması da RISC-V üzerine çalışma yapanlardan birisi. Habere konu olan ise Micro Magic otonom yonga tasarımı firmasının elde ettiği sonuçlar.

    RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti
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    Micro Magic farkı

    RISC-V üzerinde çalışmalar yapan firma yaptığı duyuruya göre RISC tarihine geçecek önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak sadece 1 watt enerji ile RISC-V yongası 5GHz barajını geçmiş. Bu yonganın CoreMarks testlerinde 13000 puan elde ettiği belirtiliyor.

    Diğer bir gelişme ise 70mW enerji ile diğer bir yonganın 3GHz barajını aşması. CoreMarks üzerinde 8000 puan alan yonga ulaştığı enerji verimliliği konusunda aldığı mesafeyi açık bir şekilde gösteriyor.

    Puan anlamında rekor ise watt başına CoreMarks üzerinde 110000 puan alabilen 64-bitlik RISC-V yongasından gelmiş. Firma dünyanın en performanslı 64-bitlik RISC-V çekirdeğini ürettiklerini belirtiyor.

    Enerji tüketimi ve ulaşılan hızlar ele alındığında 3GHz-5GHz aralığında hiç bir CISC veya RISC çözümünün bu seviyelere ulaşamadığı ifade edilmiş. Bu testlerde Apple M1 yonga setinin de olduğu belirtiliyor. Yani Micro Magic aslında tüm işlemci sektöründe geçilmesi zor bir rekor kırmış.

    Micro Magic sektörün verimlilik odaklı yonga tasarımları yapan firmalarından birisi. Sun Microsystems ve Apple bünyesinde önemli mimariler geliştirmiş mühendislerden oluşuyor. Firma başarısını da bu tecrübesine borçlu.

    RISC-V yavaş da olsa sektörde kendisine yer buluyor. Samsung da 5G teknolojilerinde RISC-V mimarisini kullanmaya başladığını duyurmuştu. Yaşanan gelişmeler RISC-V mimarisini daha iyi yerlere getirecektir.



    https://www.techpowerup.com/275463/risc-v-processor-achieves-5-ghz-frequency-at-just-1-watt-of-power Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    baybay17 (g. e.) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "[color=#333333]Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için...."

    bir çok işlemci var hem iyi hem de RISC ama hadi onları geçtim bari PowerPC ye ayıp etmeseydiniz..

    cebinizdeki telefonda PowerPC yok ama kritik sistemler üzerinde çok yoğun şekilde PowerPC işlemciler var.

    uzay, havacılık, silah, füze, kontrol, araç elektroniği vb. yerlerde ezici şekilde PowerPC var ve o da RISC mimarisinde.. yukarıda alıntıladığım kısım biraz yanlış bilgi olmuş..
    "[color=#333333]Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için...." bir çok işlemci var hem iyi hem de RISC am...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    progrock 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    [color=#333333]"Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için...."

    [color=#333333]Sun Microsystems'in ürettiği SPARC işlemciler RISC mimarisidir. Oracle tarafından satın alınmıstır

    Hp firmasının ve Ibm'in kendi ürettiği risc mimarisi de var.
    Bunlar unix türevleridir kendi işletim sistemlerine sahiptirler
    SUN > Solaris
    Hp > Hp-Ux gibi...


    Biraz arastırsaydınız keske....
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aselsanın ürettiği ÇAKIL işlemcisi de 64 bit RISC-V diye biliyorum.
    İşlemcinin gücü ve çalışma frekansları nedir hatırlamıyorum ama bizimde bir çalışmamızın olması güzel.
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    0,07 W ile 3 GHz,
    1W ile 5 GHz.

    Aradaki frekans farkı hadi 2 kat diyelim (2 kat değil, 1,667 kat), fakat güç tüketim farkı 14 kat.

    Büyük ihtimalle litografi ile alakalı olabilir.

    İlginç.
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    baybay17 (g. e.) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "[color=#333333]Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için...."

    bir çok işlemci var hem iyi hem de RISC ama hadi onları geçtim bari PowerPC ye ayıp etmeseydiniz..

    cebinizdeki telefonda PowerPC yok ama kritik sistemler üzerinde çok yoğun şekilde PowerPC işlemciler var.

    uzay, havacılık, silah, füze, kontrol, araç elektroniği vb. yerlerde ezici şekilde PowerPC var ve o da RISC mimarisinde.. yukarıda alıntıladığım kısım biraz yanlış bilgi olmuş..
    Yanıtla +9
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    mukemmel haber bu
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