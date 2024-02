Tam Boyutta Gör Team Ninja ve Sony, yılın en çok beklenen PlayStation 5 oyunlarından biri olan Rise of the Ronin için yeni bir fragman yayınladı. Aşağıda izleyebileceğiniz gibi ''Combat Vignette'' isimli fragman, dünyada yaşayan karakterlere ve silah kullanımı gibi savaş mekaniklerine ön bakış sunuyor.

Rise of the Ronin'den yeni fragman yayınlandı

Kaçıranlar için PlayStation 5'in bu yılki özel oyunlarından Rise of the Ronin, Nioh serisinin aksine ''souls-like'' olmayacak. Bu nedenle 19. yy Japonya'sında geçen macerada yeni zorluk ayarları ve isteğe bağlı PvE çok oyunculu özelliklerin sunulması bekleniyor.

https://youtu.be/dCW4HkZHP6Y?si=j6HgweqI1lEfV-37

Paylaşılan fragmana baktığımızda ise, oyunda mızrak ve süngü gibi farklı silah türleri, farklı dövüş stilleri, menzilli silahlar ve yakalama kancasının bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca Rise of the Ronin, Team NINJA'nın alışık olduğumuz sanat tarzını koruyor. Bu nedenle Nioh serisi ve Stranger of Paradise gibi yapımlar ile aynı savaş derinliğine sahip olacağını umuyoruz

Rise of the Ronin 22 Mart'ta dünya çapında PlayStation 5 kullanıcıları ile buluşacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapım, Playstation Store'da 1.999TL fiyata sahip. Oyunun PC sürümü ise henüz netleşmedi. Ancak Nioh serisinin PC'den önce konsollara çıktığı düşünüldüğünde muhtemelen bir noktada geleceğini söyleyebiliriz.

