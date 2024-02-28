Rise of the Ronin'den yeni fragman yayınlandı
Kaçıranlar için PlayStation 5'in bu yılki özel oyunlarından Rise of the Ronin, Nioh serisinin aksine ''souls-like'' olmayacak. Bu nedenle 19. yy Japonya'sında geçen macerada yeni zorluk ayarları ve isteğe bağlı PvE çok oyunculu özelliklerin sunulması bekleniyor.
https://youtu.be/dCW4HkZHP6Y?si=j6HgweqI1lEfV-37
Paylaşılan fragmana baktığımızda ise, oyunda mızrak ve süngü gibi farklı silah türleri, farklı dövüş stilleri, menzilli silahlar ve yakalama kancasının bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca Rise of the Ronin, Team NINJA'nın alışık olduğumuz sanat tarzını koruyor. Bu nedenle Nioh serisi ve Stranger of Paradise gibi yapımlar ile aynı savaş derinliğine sahip olacağını umuyoruz
Rise of the Ronin 22 Mart'ta dünya çapında PlayStation 5 kullanıcıları ile buluşacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapım, Playstation Store'da 1.999TL fiyata sahip. Oyunun PC sürümü ise henüz netleşmedi. Ancak Nioh serisinin PC'den önce konsollara çıktığı düşünüldüğünde muhtemelen bir noktada geleceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.