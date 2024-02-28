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    Anlık Bildirim

    Rise of the Ronin'den yeni fragman yayınlandı

    PlayStation 5'in bu yılki özel oyunlarından Rise of the Ronin için yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. Yeni video, oyunun aksiyon ve savaş dinamiklerine ön bakış fırsatı sunuyor.
    Rise of the Ronin'den yeni fragman yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Team Ninja ve Sony, yılın en çok beklenen PlayStation 5 oyunlarından biri olan Rise of the Ronin için yeni bir fragman yayınladı. Aşağıda izleyebileceğiniz gibi ''Combat Vignette'' isimli fragman, dünyada yaşayan karakterlere ve silah kullanımı gibi savaş mekaniklerine ön bakış sunuyor.

    Rise of the Ronin'den yeni fragman yayınlandı

    Kaçıranlar için PlayStation 5'in bu yılki özel oyunlarından Rise of the Ronin, Nioh serisinin aksine ''souls-like'' olmayacak. Bu nedenle 19. yy Japonya'sında geçen macerada yeni zorluk ayarları ve isteğe bağlı PvE çok oyunculu özelliklerin sunulması bekleniyor.

    https://youtu.be/dCW4HkZHP6Y?si=j6HgweqI1lEfV-37

    Paylaşılan fragmana baktığımızda ise, oyunda mızrak ve süngü gibi farklı silah türleri, farklı dövüş stilleri, menzilli silahlar ve yakalama kancasının bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca Rise of the Ronin, Team NINJA'nın alışık olduğumuz sanat tarzını koruyor. Bu nedenle Nioh serisi ve Stranger of Paradise gibi yapımlar ile aynı savaş derinliğine sahip olacağını umuyoruz

    Rise of the Ronin 22 Mart'ta dünya çapında PlayStation 5 kullanıcıları ile buluşacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapım, Playstation Store'da 1.999TL fiyata sahip. Oyunun PC sürümü ise henüz netleşmedi. Ancak Nioh serisinin PC'den önce konsollara çıktığı düşünüldüğünde muhtemelen bir noktada geleceğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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