Tam Boyutta Gör The Game Awards'da Team NINJA'nın açık dünya aksiyonu Rise of the Ronin'in fragmanı gösterildi.

Fragmanda stüdyonun imzasını taşıyan mükemmel aksiyon oyunu mekaniklerinin bazıları görülebiliyor. Oyun, açık dünya oyunu Nioah'u andırıyor. Soulslike serisinin yönetmeni Fumihiko Yasuda tarafından yönetildiği için bu durum şaşırtıcı değil.

Fragman aynı zamanda oyunun çıkış tarihi olan 22 Mart 2024'ü de doğruluyor. Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 ve Princess Peach: Showtime ile aynı gün tanıtılacak.

Oyun, 19. yüzyılın sonunda Japonya'da, Tokugawa Shogunate'nin baskı ve durgunluk döneminin çöküş zamanlarında geçiyor. Geç Edo döneminde, atlar ve planörler seyahat edilip, kılıç, mızrak ve ateşli silahlarla düşmanlara karşı savaşılıyor.

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Rise of the Ronin, 22 Mart 2024'de Playstation 5'e çıkacak. Oyunla ilgili daha fazla bilgi ve ön siparişler önümüzdeki açılacak.

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Rise of the Ronin'in fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi belli oldu