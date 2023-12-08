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    Rise of the Ronin'in fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi belli oldu

    The Game Awards'da Team NINJA'nın açık dünya aksiyonu Rise of the Ronin'in fragmanı gösterildi. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi belli oldu. Oyun, 22 Mart 2024 tarihinde PS5 için gelecek.
    Rise of the Ronin'in fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    The Game Awards'da Team NINJA'nın açık dünya aksiyonu Rise of the Ronin'in fragmanı gösterildi.

    Fragmanda stüdyonun imzasını taşıyan mükemmel aksiyon oyunu mekaniklerinin bazıları görülebiliyor. Oyun, açık dünya oyunu Nioah'u andırıyor. Soulslike serisinin yönetmeni Fumihiko Yasuda tarafından yönetildiği için bu durum şaşırtıcı değil.

    Fragman aynı zamanda oyunun çıkış tarihi olan 22 Mart 2024'ü de doğruluyor. Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 ve Princess Peach: Showtime ile aynı gün tanıtılacak.

    Oyun, 19. yüzyılın sonunda Japonya'da, Tokugawa Shogunate'nin baskı ve durgunluk döneminin çöküş zamanlarında geçiyor. Geç Edo döneminde, atlar ve planörler seyahat edilip, kılıç, mızrak ve ateşli silahlarla düşmanlara karşı savaşılıyor.

    Rise of the Ronin, 22 Mart 2024'de Playstation 5'e çıkacak. Oyunla ilgili daha fazla bilgi ve ön siparişler önümüzdeki açılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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