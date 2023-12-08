Rise of the Ronin'in fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi belli oldu

Fragmanda stüdyonun imzasını taşıyan mükemmel aksiyon oyunu mekaniklerinin bazıları görülebiliyor. Oyun, açık dünya oyunu Nioah'u andırıyor. Soulslike serisinin yönetmeni Fumihiko Yasuda tarafından yönetildiği için bu durum şaşırtıcı değil.
Fragman aynı zamanda oyunun çıkış tarihi olan 22 Mart 2024'ü de doğruluyor. Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 ve Princess Peach: Showtime ile aynı gün tanıtılacak.
Oyun, 19. yüzyılın sonunda Japonya'da, Tokugawa Shogunate'nin baskı ve durgunluk döneminin çöküş zamanlarında geçiyor. Geç Edo döneminde, atlar ve planörler seyahat edilip, kılıç, mızrak ve ateşli silahlarla düşmanlara karşı savaşılıyor.
Rise of the Ronin, 22 Mart 2024'de Playstation 5'e çıkacak. Oyunla ilgili daha fazla bilgi ve ön siparişler önümüzdeki açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.