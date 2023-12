Rise of the Ronin'in fragmanı yayınlandı, çıkış tarihi belli oldu

The Game Awards'da Team NINJA'nın açık dünya aksiyonu Rise of the Ronin'in fragmanı gösterildi. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi belli oldu. Oyun, 22 Mart 2024 tarihinde PS5 için gelecek.