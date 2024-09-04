Roblox'tan yeni açıklama: Erişim engeline itiraz edildi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de 7 Ağustos 2024 tarihinde Roblox’a erişim engeli getirildi. Yaklaşık 1 aydır Roblox’un web sitesine ve mobil uygulamalarına erişim sağlanamıyor. Roblox, erişim engeli hakkındaki karara itiraz ettiğini açıkladı.

Roblox’tan yapılan yeni açıklamaya göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına karşı 2 Eylül'de temyiz dilekçesi verildi. Platforma erişimin yeniden sağlanması ve kullanıcıların güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapıldığı ifade edildi.

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Roblox neden engellendi?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin ve 2024/5282 sayılı kararıyla erişime engellendi. Erişim yasağının gerekçesi olarak platformdaki içeriklerin çocuklar için güvenli olmadığı, çocukların istismarına neden olacak cinsel içerikli paylaşımların yer aldığı ve eçcinselliği özendirici sanal etkinlikler düzenlendiği açıklandı.

Roblox’un açıklaması şu şekilde:

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.

Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.

İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.

Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.

Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız."

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Roblox'tan yeni açıklama: Erişim engeline itiraz edildi