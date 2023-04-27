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    Robot köpek Spot, ChatGPT sayesinde artık konuşabiliyor!

    Sevimli mi yoksa korkunç mu? Boston Dynamics tarafından geliştirilen ve ticari bir ürün haline getirilen robot köpek Spot’a ChatGPT eklendi. Spot artık konuşabiliyor.
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    Robot köpek Spot, ChatGPT sayesinde artık konuşabiliyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ya çok sevimli ve yararlı bir şey ya da Black Mirror tarzı bir distopyaya doğru atılmış bir başka adım. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'a ChatGPT'yi entegre ederek makinenin kullanıcılarla konuşması sağladı.

    Spot artık konuşabiliyor

    Üretken yapay zeka ve dört ayaklı robotun birleşimi, makine öğrenimi sistemleri kuran bir mühendis olan Santiago'nun elleriyle şekillendi. Santiago, ChatGPT'nin Spot'a nasıl ve neden entegre edildiğini gösteren bir video tweetledi. Videodan görülebileceği üzere kullanıcılar Google metinden sese özelliğini kullanarak Spot'a geçmiş ve gelecek görevler hakkında sorular sorabiliyor ve Spot da bu sorulara gerçek zamanlı olarak yanıt verebiliyor. Santiago, ChatGPT'nin soruyu yorumladığını, dosyaları ayrıştırdığını ve bir cevap formüle ettiğini yazıyor.

    ChatGPT, etkileşimi basitleştiriyor

    Robot köpek Spot, ChatGPT sayesinde artık konuşabiliyor! Tam Boyutta Gör
    Videoda Spot'un pil seviyesi ve bir sonraki görevindeki denetim sayısı hakkındaki soruları yanıtladığı görülüyor. Ayrıca son görevinin bir dökümünü de veriyor. Entegrasyonun arkasındaki neden ise robotlar ve yaptıkları işlerin raporlanmasının basitleştirilmesi. Spot gibi robotlar her gün otomatikleşmiş görevleri yerine getirirken bu görevlerin sonucunda da yığına veri topluyor. Dolayısıyla bu verilerin basit bir şekilde raporlanması ChatGPT sayesinde mümkün. Bu da robot etkileşiminde ve kontrolünde tüm süreci basitleştiriyor.

    Bu arada Spot aynı zamanda evet ya da hayır sorularına cevap vermek için başını sallayabiliyor. Açıkçası bu özellik “sevimli” tarafa daha yakın diyebilirim. Öte yandan ChatGPT veya diğer üretken yapay zekaları robotlara entegre etmek her zaman için bir soru işareti ve endişe oluşturacaktır.

    Birkaç hafta önce New York Polis Departmanı, Spot robotları kullanıma almıştı. Belki de böyle bir entegrasyon güvenlik güçlerinin işine yarayabilir. Yakın tarihli diğer ChatGPT haberine göre OpenAI, sohbet robotunu çalışır durumda tutmak için her gün yüz binlerce dolar para harcadığını gösteriyor.

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    C28_ 2 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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