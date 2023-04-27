Robot köpek Spot, ChatGPT sayesinde artık konuşabiliyor!

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ya çok sevimli ve yararlı bir şey ya da Black Mirror tarzı bir distopyaya doğru atılmış bir başka adım. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'a ChatGPT'yi entegre ederek makinenin kullanıcılarla konuşması sağladı.

Spot artık konuşabiliyor

Üretken yapay zeka ve dört ayaklı robotun birleşimi, makine öğrenimi sistemleri kuran bir mühendis olan Santiago'nun elleriyle şekillendi. Santiago, ChatGPT'nin Spot'a nasıl ve neden entegre edildiğini gösteren bir video tweetledi. Videodan görülebileceği üzere kullanıcılar Google metinden sese özelliğini kullanarak Spot'a geçmiş ve gelecek görevler hakkında sorular sorabiliyor ve Spot da bu sorulara gerçek zamanlı olarak yanıt verebiliyor. Santiago, ChatGPT'nin soruyu yorumladığını, dosyaları ayrıştırdığını ve bir cevap formüle ettiğini yazıyor.

ChatGPT, etkileşimi basitleştiriyor

Tam Boyutta Gör Videoda Spot'un pil seviyesi ve bir sonraki görevindeki denetim sayısı hakkındaki soruları yanıtladığı görülüyor. Ayrıca son görevinin bir dökümünü de veriyor. Entegrasyonun arkasındaki neden ise robotlar ve yaptıkları işlerin raporlanmasının basitleştirilmesi. Spot gibi robotlar her gün otomatikleşmiş görevleri yerine getirirken bu görevlerin sonucunda da yığına veri topluyor. Dolayısıyla bu verilerin basit bir şekilde raporlanması ChatGPT sayesinde mümkün. Bu da robot etkileşiminde ve kontrolünde tüm süreci basitleştiriyor.

Bu arada Spot aynı zamanda evet ya da hayır sorularına cevap vermek için başını sallayabiliyor. Açıkçası bu özellik “sevimli” tarafa daha yakın diyebilirim. Öte yandan ChatGPT veya diğer üretken yapay zekaları robotlara entegre etmek her zaman için bir soru işareti ve endişe oluşturacaktır.

ChatGPT’nin günlük masrafı 700 bin dolar! 4 gün önce eklendi

Birkaç hafta önce New York Polis Departmanı, Spot robotları kullanıma almıştı. Belki de böyle bir entegrasyon güvenlik güçlerinin işine yarayabilir. Yakın tarihli diğer ChatGPT haberine göre OpenAI, sohbet robotunu çalışır durumda tutmak için her gün yüz binlerce dolar para harcadığını gösteriyor.

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Robot köpek Spot, ChatGPT sayesinde artık konuşabiliyor!