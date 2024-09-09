Robotları daha hızlı ve güçlü kılan elektro-hidrolik kas sistemi geliştirildi

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Tam Boyutta Gör ETH Zürih ve Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacılar, kaslarla çalışan yeni nesil bir robot bacağı geliştirdiklerini duyurdular. Bu yenilik, robot teknolojisinde çığır açarak, mevcut motorlarla çalışan robotlardan çok daha esnek ve hareketli robotların önünü açabilir. Geliştirilen bu kas gücüyle çalışan robot bacağı, hayvanların kas yapısını taklit ederek zıplama ve engebeli arazilere uyum sağlama gibi karmaşık hareketler yapabiliyor.

Yeni kas sistemi ile daha hızlı, daha esnek robotlar mümkün

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibi, bu robot bacağının çalışma prensibini hayvanların kas yapısından ilham alarak geliştirdi. "Kas-iskelet sistemi" olarak adlandırılan bu yapı, yapay fleksör (bükücü) ve ekstansör (gerici) kaslarla hareket ediyor. Robot iskeletine bağlanan bu kaslar, elektro-hidrolik aktüatörler aracılığıyla çalışıyor. Aktüatörler, içerisine yağ doldurulmuş plastik torbalardan oluşuyor ve elektrik yüklendiğinde torbaların kısalmasıyla hareket gerçekleşiyor. Bu sistem, canlılarda görülen çift kas hareketlerini taklit ederek bir kasın kasılırken diğerinin gevşemesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay kasların hareketi, torbalara uygulanan elektrik voltajı ile kontrol ediliyor. Torbalara yerleştirilen elektrotlara verilen voltaj arttıkça elektrotlar birbirine yaklaşarak yağın aktüatör içine kaymasını ve torbanın kısalmasını sağlıyor. Bu basit ama etkili sistem, robot bacağının esnek ve hızlı tepkiler vermesini mümkün kılıyor. Hangi aktüatörlerin büzüleceğini veya uzayacağını kontrol etmek için ise bilgisayar kodu ve yüksek voltajlı amplifikatörler kullanılıyor.

Enerji tüketimi de düşüyor

Tam Boyutta Gör Yeni robot bacağı, enerji verimliliği açısından da oldukça iddialı. Geleneksel elektrik motorlu robot bacaklarına göre çok daha az enerji tüketiyor. Özellikle bükülü bir pozisyonda uzun süre durması gerektiğinde elektrik motorlu bacakların aksine, kas gücüyle çalışan bu bacak çok daha az enerji harcıyor. Ayrıca sistemin elastik yapısı sayesinde tıpkı canlılarda olduğu gibi engebeli arazilere esnek bir şekilde uyum sağlayabiliyor.

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Araştırmacılar, bu yeni teknoloji sayesinde gelecekte tamamen kas gücüyle çalışan yürüyen robotlar geliştirmeyi hedefliyor. Bu robotların, özellikle kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği öngörülüyor. Zorlu arazi koşullarında, insan gibi esnek ve hızlı tepki verebilen robotlar, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Henüz zıplama hareketinde bazı sınırlamalar bulunsa da, araştırmacılar bu eksiklikleri gidermeyi ve tam fonksiyonel yürüyen robotlar geliştirmeyi planlıyorlar. Aşağıdaki videodan robot bacağın nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

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