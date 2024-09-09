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    Robotları daha hızlı ve güçlü kılan elektro-hidrolik kas sistemi geliştirildi

    Günümüz robotlarının çoğu yürümek için motorlara güveniyor. Ancak elektro-hidrolik kas sistemi ile robotların elektrik motorları yerine kaslardan güç aldığı yeni bir çağ başlıyor.
    Robotlar için elektro-hidrolik kas sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    ETH Zürih ve Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacılar, kaslarla çalışan yeni nesil bir robot bacağı geliştirdiklerini duyurdular. Bu yenilik, robot teknolojisinde çığır açarak, mevcut motorlarla çalışan robotlardan çok daha esnek ve hareketli robotların önünü açabilir. Geliştirilen bu kas gücüyle çalışan robot bacağı, hayvanların kas yapısını taklit ederek zıplama ve engebeli arazilere uyum sağlama gibi karmaşık hareketler yapabiliyor.

    Yeni kas sistemi ile daha hızlı, daha esnek robotlar mümkün

    Robotlar için elektro-hidrolik kas sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi, bu robot bacağının çalışma prensibini hayvanların kas yapısından ilham alarak geliştirdi. "Kas-iskelet sistemi" olarak adlandırılan bu yapı, yapay fleksör (bükücü) ve ekstansör (gerici) kaslarla hareket ediyor. Robot iskeletine bağlanan bu kaslar, elektro-hidrolik aktüatörler aracılığıyla çalışıyor. Aktüatörler, içerisine yağ doldurulmuş plastik torbalardan oluşuyor ve elektrik yüklendiğinde torbaların kısalmasıyla hareket gerçekleşiyor. Bu sistem, canlılarda görülen çift kas hareketlerini taklit ederek bir kasın kasılırken diğerinin gevşemesini sağlıyor.
    Robotlar için elektro-hidrolik kas sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yapay kasların hareketi, torbalara uygulanan elektrik voltajı ile kontrol ediliyor. Torbalara yerleştirilen elektrotlara verilen voltaj arttıkça elektrotlar birbirine yaklaşarak yağın aktüatör içine kaymasını ve torbanın kısalmasını sağlıyor. Bu basit ama etkili sistem, robot bacağının esnek ve hızlı tepkiler vermesini mümkün kılıyor. Hangi aktüatörlerin büzüleceğini veya uzayacağını kontrol etmek için ise bilgisayar kodu ve yüksek voltajlı amplifikatörler kullanılıyor.

    Enerji tüketimi de düşüyor

    Robotlar için elektro-hidrolik kas sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yeni robot bacağı, enerji verimliliği açısından da oldukça iddialı. Geleneksel elektrik motorlu robot bacaklarına göre çok daha az enerji tüketiyor. Özellikle bükülü bir pozisyonda uzun süre durması gerektiğinde elektrik motorlu bacakların aksine, kas gücüyle çalışan bu bacak çok daha az enerji harcıyor. Ayrıca sistemin elastik yapısı sayesinde tıpkı canlılarda olduğu gibi engebeli arazilere esnek bir şekilde uyum sağlayabiliyor.

    Araştırmacılar, bu yeni teknoloji sayesinde gelecekte tamamen kas gücüyle çalışan yürüyen robotlar geliştirmeyi hedefliyor. Bu robotların, özellikle kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği öngörülüyor. Zorlu arazi koşullarında, insan gibi esnek ve hızlı tepki verebilen robotlar, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Henüz zıplama hareketinde bazı sınırlamalar bulunsa da, araştırmacılar bu eksiklikleri gidermeyi ve tam fonksiyonel yürüyen robotlar geliştirmeyi planlıyorlar. Aşağıdaki videodan robot bacağın nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/muscle-powered-robot-leg-jumps-higher https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2024/09/artificial-muscles-propel-a-robotic-leg-to-walk-and-jump.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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