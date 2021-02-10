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    Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi

    Birçok geliştirici stüdyonun ana şirketi olan Take-Two Interactive , önümüzdeki beş yıl boyunca 93 farklı oyun çıkartacaklarını söylüyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 00:30 (1 hf.)
    3,8b
    1
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi
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    Rockstar Games, 2K ve Private Division gibi birçok oyun stüdyosunun üst kuruluşu olan Take-Two Interactive'in sabah saatlerinde son mali çeyreği için bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda çıkış yapmış olan oyunların satış miktarları açıklandı. Ayrıca şirketin gelecekteki planları hakkında da bazı açıklamalar yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti!"

    Take-Two Interactive başkanı Karl Slatoff, önümüzdeki 5 yıl boyunca toplamda 93 farklı oyunun çıkış yapacağını söyledi. Bu açıklamanın aynısı geçtiğimiz yıl da yapılmıştı. Elbette burada şunu belirtmek gerekiyor. Take-Two Interactive birçok oyun stüdyosuna sahip. Yani stüdyo başına düşen oyun sayısı aslında düşük. Ancak yine de 93 oyunun fazla olduğunu belirtmekte fayda var.

    Açıklamaya göre bu 93 oyunun 63 tanesi temel oyun deneyimi sunacak, 17'si orta ve 13'ü de casual olacak. 93 oyunun 47 tanesi mevcut IP'ler ile ilgili oalcak geri kalanları yeni IP'ler olacak. 93 oyunun 72 tanesi konsollar ve PC için çıkış yapacak, bu 72 oyunun 7 tanesi aynı zamanda mobil için de çıkış yapacak. Toplamda da 93 oyunun 23 tanesi mobil cihazlar için çıkış yapacak. 93 oyunun 67 tanesi ücretli, 26 tanesi de ücretsiz olacak.



    https://www.ign.com/articles/a-year-after-saying-it-will-release-93-games-in-five-years-take-two-says-it-will-release-93-games-in-five-years Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gta 1-2-3-93
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    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitane oyun yapip 92 tane dlc cikarticaklar galiba
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    93 oyunun yanında bir de gta 5 i farklı bir platforma daha çıkarırlar tamamdır.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    vamp (b .) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Rockstar games i çıkartın o listeden . Adamlar 7 yılda sadece 1 oyun yapıyor. Adamların oyun yapmaya niyeti yok. Nasıl olsa isyan eden yok bu duruma.
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    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitane oyun yapip 92 tane dlc cikarticaklar galiba
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    93 oyunun yanında bir de gta 5 i farklı bir platforma daha çıkarırlar tamamdır.
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    Babblebabble 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilmem kaç milyon tane oyun çıkaracakların ilk önce adam gibi yeni bir GTA yapsınlar. Online'ı sömüre sömüre bitmedi sömürmeleri. + bir VR oyunu falan yapsalar da fena olmaz. Bunlar yaparsa güzel olur.
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gta 1-2-3-93
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    mamad 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı oyunu 50 farklı platforma çıkaracak olmasınlar?
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