Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi

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Rockstar Games, 2K ve Private Division gibi birçok oyun stüdyosunun üst kuruluşu olan Take-Two Interactive'in sabah saatlerinde son mali çeyreği için bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda çıkış yapmış olan oyunların satış miktarları açıklandı. Ayrıca şirketin gelecekteki planları hakkında da bazı açıklamalar yapıldı.

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Take-Two Interactive başkanı Karl Slatoff, önümüzdeki 5 yıl boyunca toplamda 93 farklı oyunun çıkış yapacağını söyledi. Bu açıklamanın aynısı geçtiğimiz yıl da yapılmıştı. Elbette burada şunu belirtmek gerekiyor. Take-Two Interactive birçok oyun stüdyosuna sahip. Yani stüdyo başına düşen oyun sayısı aslında düşük. Ancak yine de 93 oyunun fazla olduğunu belirtmekte fayda var.

Açıklamaya göre bu 93 oyunun 63 tanesi temel oyun deneyimi sunacak, 17'si orta ve 13'ü de casual olacak. 93 oyunun 47 tanesi mevcut IP'ler ile ilgili oalcak geri kalanları yeni IP'ler olacak. 93 oyunun 72 tanesi konsollar ve PC için çıkış yapacak, bu 72 oyunun 7 tanesi aynı zamanda mobil için de çıkış yapacak. Toplamda da 93 oyunun 23 tanesi mobil cihazlar için çıkış yapacak. 93 oyunun 67 tanesi ücretli, 26 tanesi de ücretsiz olacak.

https://www.ign.com/articles/a-year-after-saying-it-will-release-93-games-in-five-years-take-two-says-it-will-release-93-games-in-five-years

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