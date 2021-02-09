2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti!

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Rockstar Games ve daha birçok stüdyonun yayıncısı olan Take-Two Interactive'in geçtiğimiz saatlerde 3 aylık mali sonuçları paylaşıldı. Özellikle Grand Theft Auto V ile ilgili paylaşılan istatistikler gerçekten inanılmaz. Oyun, çıkış yılı olan 2013'ten bu yana en iyi yılını geçirmiş durumda.

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Yapılan açıklamaya göre GTA V'in, 2020 yılında yakaladığı satış sayısı ile toplam satış miktarının 140 milyon adeti geçtiği açıklandı. 2020 yılında ki satışlar, çıkış yılı olan 2013 hariç en fazla oyunun satıldığı yıl oldu. Ayrıca 2020 yılı içerisindeki aktif oyuncu sayısının da daha önceki tüm yıllara göre çok daha fazla olduğu açıklandı. Son olarak da GTA V'ten elde edilen gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla %28 daha artmış durumda.

GTA V'in yeni nesil özel sürümü de bu yıl içerisinde yayınlanacak ve özellikle online kısım için daha fazla yeniliğin de yıl içinde geleceği söylenmişti. Kısaca bu yıl da GTA V ciddi satış sayılarına ulaşacak gibi duruyor. Sanıyoruz ki GTA VI'yı konuşmak için de daha çok erken.

Take-Two Interactive, yalnızca GTA V değil, diğer oyunların güncel satış sayılarını da açıkladı. Red Dead Redemption 2, 36 milyon kopya; NBA 2K21, 8 milyon kopya ve Borderlands 3 de 12 milyon kopyadan fazla satmış durumda.

https://www.ign.com/articles/gta-5-online-best-sales-year-140-million-copies

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