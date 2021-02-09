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    2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti!

    Oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5'in satışları 140 milyonu geçti. Oyun çıkış yılında bu yana en iyi yılını geçirdi.
    09 Şubat 2021, 12:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    9,2b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti!
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    Rockstar Games ve daha birçok stüdyonun yayıncısı olan Take-Two Interactive'in geçtiğimiz saatlerde 3 aylık mali sonuçları paylaşıldı. Özellikle Grand Theft Auto V ile ilgili paylaşılan istatistikler gerçekten inanılmaz. Oyun, çıkış yılı olan 2013'ten bu yana en iyi yılını geçirmiş durumda.

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    Yapılan açıklamaya göre GTA V'in, 2020 yılında yakaladığı satış sayısı ile toplam satış miktarının 140 milyon adeti geçtiği açıklandı. 2020 yılında ki satışlar, çıkış yılı olan 2013 hariç en fazla oyunun satıldığı yıl oldu. Ayrıca 2020 yılı içerisindeki aktif oyuncu sayısının da daha önceki tüm yıllara göre çok daha fazla olduğu açıklandı. Son olarak da GTA V'ten elde edilen gelir bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla %28 daha artmış durumda. 

    GTA V'in yeni nesil özel sürümü de bu yıl içerisinde yayınlanacak ve özellikle online kısım için daha fazla yeniliğin de yıl içinde geleceği söylenmişti. Kısaca bu yıl da GTA V ciddi satış sayılarına ulaşacak gibi duruyor. Sanıyoruz ki GTA VI'yı konuşmak için de daha çok erken.

    Take-Two Interactive, yalnızca GTA V değil, diğer oyunların güncel satış sayılarını da açıkladı. Red Dead Redemption 2, 36 milyon kopya; NBA 2K21, 8 milyon kopya ve Borderlands 3 de 12 milyon kopyadan fazla satmış durumda. 



    https://www.ign.com/articles/gta-5-online-best-sales-year-140-million-copies Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Oyuncular oynamayı bırakmıyor diye Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor, Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor diye oyuncular GTA 5 oynamaya devam ediyor.. Bu döngü sonsuza dek ...
    Yorumu gör »     Zodian
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    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Oyuncular oynamayı bırakmıyor diye Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor, Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor diye oyuncular GTA 5 oynamaya devam ediyor.. Bu döngü sonsuza dek gidecek herhalde.
    Oyuncular oynamayı bırakmıyor diye Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor, Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor diye oyuncular GTA 5 oynamaya devam ediyor.. Bu döngü sonsuza dek ...
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    Yanıtla +30
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    Ceqa (Güray ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu insanlara Allah akıl fikir versin sizin yüzünüzden GTA 6 çıkmıyor lan

    Kaç yıllık oyun salın artık la
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yarısı epic store sayesindedir
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Crossplayne zaman gelecek
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2024 den önce Gta 6 beklemek saflık olur Pc ye ise 2025 sonu gibi çıkarırlar
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    C Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rockstar 5 den parayı kırdı. Gta 5 in geliştirme maliyeti 250 milyon dolardı. 10 katını kazandırdı. Şimdi Gta 6 ya daha çok yatırım yapmalılar.



    1.GTA 5 den en azından 3 kat daha büyük harita



    2.Piyasadaki Çoğu Arabanın lisanslı Hâli. Project Cars koyabiliyorsa Rockstar da lisansları rahat alabilir.



    3.Yaşayan bir şehir. Ve çoğu Bina içine girilmeli



    4.Satın alınan evlerin içinde daha iyi zaman gecirmelik şeyler konulmalı.



    5.Mesela Santrac, Okey, Poker gibi arkadaşları eve davet ettiğimizde oynanacak oyunlar.



    6. Araba Modifiye dahada gelişmiş ve daha çok parça değiştirme imkanı.



    7. Daha gerçekçi Araba fiziği ve özellikle Çarpışma ve Kazalarda Hasarin daha gerçekçi olması.



    8. Binaların Tamemen olmasa bile Duvarlarının ve Camların yıkılabilir olması.



    9. Ve en önemlisi. Online oyunda Harita içindeki herşeyin Statik olması. Şehrin bir ucunda patlattigimiz arabaların şehrin diğer ucuna gidip geldiğimizde yerinde durması. Yada Polis ve itfaiyenin Müdahalesi sonrası yolun açılması. Serverler 24 saatte bir kendini sifirlayabilir. Biraz imkansız gibi duruyor ama düşünsenize şehirdeki 50 000 kişiyi öldürüyorsunuz ve Cesetler Ambulans tarafından kaldırılana kadar yerde kalıyor.



    10. Oyuncunun Karakterinin Gerçek insana benzetilmesi mümkün. Acıktığında yemek yemesi gerekmesi, Su içmesi, Tuvaletini yapması gerekmesi. Hatta yapmadığında altına işemesi :)



    Karakterin, Hastalanmasi, Doktora gitmesi, Doktorun ilaç vermesi. İlacını almadığında Hastalanmasi ve hatta Komaya girip ölmesi.



    Gta 5 2013 yılında çıkmış bir oyun. Ve en erken 2022 de çıkacağını düşünürsek. Kusura bakmasınlar 10 yılda en azından 4-5 kat gelişme beklenir artık.



    Ve en önemlisi 250 milyon dolar geliştirmeye karşı, 2,5 milyardan fazla kazandırdı Gta 5.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    abitgear (Hüseyin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cosmos2999
    Nisan 2018'deki haberlere göre 6 milyar dolar brüt geliri vardı. Şimdiye kadar ne kadar arttı bilemiyorum. :)
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yarısı epic store sayesindedir
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    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Oyuncular oynamayı bırakmıyor diye Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor, Rockstar GTA 6 yı çıkarmıyor diye oyuncular GTA 5 oynamaya devam ediyor.. Bu döngü sonsuza dek gidecek herhalde.
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    Ceqa (Güray ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu insanlara Allah akıl fikir versin sizin yüzünüzden GTA 6 çıkmıyor lan

    Kaç yıllık oyun salın artık la
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