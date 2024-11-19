ROG Phone 9, AnTuTu'da performans rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında oyuncu modelleri ile varlık gösteren Asus, yeni telefonu "ROG Phone 9" için hazırlıklarını tamamladı ve bugün düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Şimdi tanıtımdan hemen önce ROG Phone 9, girdiği performans testinde AnTuTu'da rekor kırdı. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...

AnTuTu'dan alınan listeye baktığımızda, ROG Phone 9'un 3.121.390 puanla tüm rekorları adeta alt üst ettiğini görüyoruz. Snapdragon 8 Elite işlemci ile desteklenen model, CPU, GPU, bellek ve UX testlerinden ise sırasıyla 661.243, 1.256.559, 672.974 ve 530.614 puan alıyor. Kıyaslamak adına, bir önceki AnTuTu birincisi OnePlus 13'ün 2.926.664 puanla zirveye çıktığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör AnTuTu listesi, ROG Phone 9'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olduğunu doğruluyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama ve Android 15 işletim sistemine yer verilmiş. Telefonun ön yüzünde ise 185Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,78 inçlik AMOLED panel bulunacak.

ROG Phone 9 neler sunacak?

163,8 x 76,8 x 8,9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olacak Rog Phone 9, ön bölümünde 32MP selfie, arka bölümde ise OIS destekli 50MP birincil, 13MP ultra geniş ve 5MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihazın 65W şarj destekli 5.800mAh pil, çift hoparlör, 3,5mm ses jakı ile tanıtılması bekleniyor. Son olarak cihazın Storm White ve Phantom Black olmak üzere iki renkte mevcut olacağı belirtiliyor.

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