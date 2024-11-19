ROG Phone 9, AnTuTu'da performans rekoru kırdı

AnTuTu'dan alınan listeye baktığımızda, ROG Phone 9'un 3.121.390 puanla tüm rekorları adeta alt üst ettiğini görüyoruz. Snapdragon 8 Elite işlemci ile desteklenen model, CPU, GPU, bellek ve UX testlerinden ise sırasıyla 661.243, 1.256.559, 672.974 ve 530.614 puan alıyor. Kıyaslamak adına, bir önceki AnTuTu birincisi OnePlus 13'ün 2.926.664 puanla zirveye çıktığını hatırlatalım.
ROG Phone 9 neler sunacak?
163,8 x 76,8 x 8,9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olacak Rog Phone 9, ön bölümünde 32MP selfie, arka bölümde ise OIS destekli 50MP birincil, 13MP ultra geniş ve 5MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihazın 65W şarj destekli 5.800mAh pil, çift hoparlör, 3,5mm ses jakı ile tanıtılması bekleniyor. Son olarak cihazın Storm White ve Phantom Black olmak üzere iki renkte mevcut olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..