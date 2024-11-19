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    Anlık Bildirim

    ROG Phone 9, AnTuTu'da performans rekoru kırdı

    Çok yakında tanıtılması beklenen oyuncu telefonu ASUS ROG Phone 9, AnTuTu testinde rekor kırdı. Telefon, girdiği performans testinde tam 3.121.390 puan aldı. İşte sıralama
    ROG Phone 9, AnTuTu'da performans rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında oyuncu modelleri ile varlık gösteren Asus, yeni telefonu "ROG Phone 9" için hazırlıklarını tamamladı ve bugün düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Şimdi tanıtımdan hemen önce ROG Phone 9, girdiği performans testinde AnTuTu'da rekor kırdı. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası...

    AnTuTu'dan alınan listeye baktığımızda, ROG Phone 9'un 3.121.390 puanla tüm rekorları adeta alt üst ettiğini görüyoruz. Snapdragon 8 Elite işlemci ile desteklenen model, CPU, GPU, bellek ve UX testlerinden ise sırasıyla 661.243, 1.256.559, 672.974 ve 530.614 puan alıyor. Kıyaslamak adına, bir önceki AnTuTu birincisi OnePlus 13'ün 2.926.664 puanla zirveye çıktığını hatırlatalım. 

    ROG Phone 9, AnTuTu'da performans rekoru kırdı! Tam Boyutta Gör
    AnTuTu listesi, ROG Phone 9'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olduğunu doğruluyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama ve Android 15 işletim sistemine yer verilmiş. Telefonun ön yüzünde ise 185Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,78 inçlik AMOLED panel bulunacak.

    ROG Phone 9 neler sunacak?

    163,8 x 76,8 x 8,9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olacak Rog Phone 9, ön bölümünde 32MP selfie, arka bölümde ise OIS destekli 50MP birincil, 13MP ultra geniş ve 5MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca cihazın 65W şarj destekli 5.800mAh pil, çift hoparlör, 3,5mm ses jakı ile tanıtılması bekleniyor. Son olarak cihazın Storm White ve Phantom Black olmak üzere iki renkte mevcut olacağı belirtiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 40 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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