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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu

    2025 yılına az bir zaman kala Asus'un oyun bölümü ROG'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Merakla beklenen oyuncu telefonları ROG Phone 9'un tanıtım tarihi belli oldu.
    Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    ASUS, oyun odaklı ROG Phone 9 serisini piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. 2024’ün başlarında tanıtılacağı söylenen telefonlarla ilgili kesin tarih kısa bir süre önce geldi. Asus, ROG Phone 9 ve 9 Pro'nun tanıtılacağı lansman etkinliğini resmen duyurdu. Yeni oyuncu telefonları çok yakında geliyor.

    Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu

    ROG Global hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre, ROG Phone 9 ve 9 Pro, 19 Kasım'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca lansman etkinliği için "AI on, game on" sloganıyla bazı yeni AI özelliklerine işaret edildiğini görüyoruz ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğine dair ayrıntılar paylaşılmadı. 

    Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Tanıtım öncesinde, ROG Phone 9 serisinin render görüntüleri ortaya çıkmıştı ve telefonların beşgen şeklindeki kamera adası, ROG markası ve LED ışıklarıyla ROG Phone 8 serisini temel alacağını biliyoruz. Kaputun altında ise ikinci nesil Qualcomm Oryon CPU ve gelişmiş Adreno GPU'ya sahip Snapdragon 8 Elite platformu ile desteklenecek. 

    Önümüzdeki günlerde ASUS ROG Phone 9 serisi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyelim. Bu arada Lenovo artık Legion markalı oyun telefonu üretmediğinden ROG Phone 9’un rakibi muhtemelen Red Magic 10 serisi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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