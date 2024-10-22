Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu
ROG Global hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre, ROG Phone 9 ve 9 Pro, 19 Kasım'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca lansman etkinliği için "AI on, game on" sloganıyla bazı yeni AI özelliklerine işaret edildiğini görüyoruz ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğine dair ayrıntılar paylaşılmadı.
Önümüzdeki günlerde ASUS ROG Phone 9 serisi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyelim. Bu arada Lenovo artık Legion markalı oyun telefonu üretmediğinden ROG Phone 9’un rakibi muhtemelen Red Magic 10 serisi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)