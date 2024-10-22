Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ASUS, oyun odaklı ROG Phone 9 serisini piyasaya sürmek için geri sayıma geçti. 2024’ün başlarında tanıtılacağı söylenen telefonlarla ilgili kesin tarih kısa bir süre önce geldi. Asus, ROG Phone 9 ve 9 Pro'nun tanıtılacağı lansman etkinliğini resmen duyurdu. Yeni oyuncu telefonları çok yakında geliyor.

Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu

ROG Global hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre, ROG Phone 9 ve 9 Pro, 19 Kasım'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Ayrıca lansman etkinliği için "AI on, game on" sloganıyla bazı yeni AI özelliklerine işaret edildiğini görüyoruz ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Tam Boyutta Gör Tanıtım öncesinde, ROG Phone 9 serisinin render görüntüleri ortaya çıkmıştı ve telefonların beşgen şeklindeki kamera adası, ROG markası ve LED ışıklarıyla ROG Phone 8 serisini temel alacağını biliyoruz. Kaputun altında ise ikinci nesil Qualcomm Oryon CPU ve gelişmiş Adreno GPU'ya sahip Snapdragon 8 Elite platformu ile desteklenecek.

Defter kadar ince, OLED'li, güçlü! "Asus Zenbook S14" 3 hf. önce eklendi

Önümüzdeki günlerde ASUS ROG Phone 9 serisi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyelim. Bu arada Lenovo artık Legion markalı oyun telefonu üretmediğinden ROG Phone 9’un rakibi muhtemelen Red Magic 10 serisi olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Asus ROG Phone 9 tanıtım tarihi duyuruldu