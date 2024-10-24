Asus ROG Phone 9’un kutu açılış videosu sızdırıldı

Asus, ROG Phone 9 serisinin 19 Kasım'da global olarak tanıtılacağını doğruladı. Cihazla ilgili önemli detaylar ise şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak olan bu model, oyun performansı açısından önceki seriye göre ciddi bir ilerleme sağlayacak gibi duruyor. Yeni işlemcinin, enerji tüketiminde %30’a kadar tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Daha önce sızan benchmark sonuçlarına bakıldığında, bu yonga setinin performans açısından kayda değer bir fark yaratacağı öngörülüyor.
Cihazla ilgili sızdırılan bir video, önceki modele göre daha premium bir yapı sunduğunu gözler önüne seriyor. Malzeme kalitesinde ve tasarımda bazı iyileştirmeler yapılacağı konuşuluyor, ancak genel tasarım dili ROG Phone 8 serisine benzer olacak. Şu ana kadar tasarımla ilgili fazla bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın oyun odaklı özelliklerinde daha fazla yenilik olacağı düşünülüyor. Özellikle AirTrigger butonları ve ısı yönetimi gibi unsurlarda iyileştirmeler bekleniyor. Ek olarak, ROG Phone 9 Pro’nun 65W şarj desteğiyle geleceği, Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi (CQC) kayıtlarında görülmüş durumda. Bu da önceki serideki şarj hızına benzer bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.
Bir önceki model olan ROG Phone 8’in özellikleri göz önüne alındığında, yeni serinin daha gelişmiş donanımlarla gelmesi bekleniyor. ROG Phone 8, 6.78 inçlik 165Hz LTPO Samsung E6 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 GPU ile donatılmıştı. Cihaz, 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyordu. Kamera tarafında ise 50 MP Sony IMX890 ana sensör ve 32 MP ön kamera bulunuyordu. 5.500 mAh kapasiteli batarya ile gelen bu model, 65W hızlı şarj desteği sağlıyordu. Ayrıca cihaz, oyun odaklı birçok özellikle birlikte IP68 su ve toz direnci, güçlü bir 5 mıknatıslı hoparlör sistemi gibi donanımlara da sahipti.
Yeni ROG Phone 9 serisinin bu özellikleri daha da geliştirerek oyunculara yönelik üstün bir deneyim sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu