Asus ROG Phone 9’un kutu açılış videosu sızdırıldı

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Asus, ROG Phone 9 serisinin 19 Kasım'da global olarak tanıtılacağını doğruladı. Cihazla ilgili önemli detaylar ise şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak olan bu model, oyun performansı açısından önceki seriye göre ciddi bir ilerleme sağlayacak gibi duruyor. Yeni işlemcinin, enerji tüketiminde %30’a kadar tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Daha önce sızan benchmark sonuçlarına bakıldığında, bu yonga setinin performans açısından kayda değer bir fark yaratacağı öngörülüyor.

Cihazla ilgili sızdırılan bir video, önceki modele göre daha premium bir yapı sunduğunu gözler önüne seriyor. Malzeme kalitesinde ve tasarımda bazı iyileştirmeler yapılacağı konuşuluyor, ancak genel tasarım dili ROG Phone 8 serisine benzer olacak. Şu ana kadar tasarımla ilgili fazla bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın oyun odaklı özelliklerinde daha fazla yenilik olacağı düşünülüyor. Özellikle AirTrigger butonları ve ısı yönetimi gibi unsurlarda iyileştirmeler bekleniyor. Ek olarak, ROG Phone 9 Pro’nun 65W şarj desteğiyle geleceği, Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi (CQC) kayıtlarında görülmüş durumda. Bu da önceki serideki şarj hızına benzer bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

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Bir önceki model olan ROG Phone 8’in özellikleri göz önüne alındığında, yeni serinin daha gelişmiş donanımlarla gelmesi bekleniyor. ROG Phone 8, 6.78 inçlik 165Hz LTPO Samsung E6 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 GPU ile donatılmıştı. Cihaz, 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyordu. Kamera tarafında ise 50 MP Sony IMX890 ana sensör ve 32 MP ön kamera bulunuyordu. 5.500 mAh kapasiteli batarya ile gelen bu model, 65W hızlı şarj desteği sağlıyordu. Ayrıca cihaz, oyun odaklı birçok özellikle birlikte IP68 su ve toz direnci, güçlü bir 5 mıknatıslı hoparlör sistemi gibi donanımlara da sahipti.

Yeni ROG Phone 9 serisinin bu özellikleri daha da geliştirerek oyunculara yönelik üstün bir deneyim sunması bekleniyor.

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Asus ROG Phone 9’un kutu açılış videosu sızdırıldı