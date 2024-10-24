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    Asus ROG Phone 9’un kutu açılış videosu sızdırıldı

    Oyun deneyimini akıllı telefonlar ile yaşamayı sevenlerin heyecanla beklediği yeni ROG Phone modeli Asus ROG Phone 9 için geri sayıma geçilmişken, telefonun yeni bir videosu sızdırıldı.

    Asus ROG Phone 9’un kutu açılış videosu sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Asus, ROG Phone 9 serisinin 19 Kasım'da global olarak tanıtılacağını doğruladı. Cihazla ilgili önemli detaylar ise şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak olan bu model, oyun performansı açısından önceki seriye göre ciddi bir ilerleme sağlayacak gibi duruyor. Yeni işlemcinin, enerji tüketiminde %30’a kadar tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Daha önce sızan benchmark sonuçlarına bakıldığında, bu yonga setinin performans açısından kayda değer bir fark yaratacağı öngörülüyor.

    Cihazla ilgili sızdırılan bir video, önceki modele göre daha premium bir yapı sunduğunu gözler önüne seriyor. Malzeme kalitesinde ve tasarımda bazı iyileştirmeler yapılacağı konuşuluyor, ancak genel tasarım dili ROG Phone 8 serisine benzer olacak. Şu ana kadar tasarımla ilgili fazla bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın oyun odaklı özelliklerinde daha fazla yenilik olacağı düşünülüyor. Özellikle AirTrigger butonları ve ısı yönetimi gibi unsurlarda iyileştirmeler bekleniyor. Ek olarak, ROG Phone 9 Pro’nun 65W şarj desteğiyle geleceği, Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi (CQC) kayıtlarında görülmüş durumda. Bu da önceki serideki şarj hızına benzer bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

    Bir önceki model olan ROG Phone 8’in özellikleri göz önüne alındığında, yeni serinin daha gelişmiş donanımlarla gelmesi bekleniyor. ROG Phone 8, 6.78 inçlik 165Hz LTPO Samsung E6 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 GPU ile donatılmıştı. Cihaz, 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama kapasitesi sunuyordu. Kamera tarafında ise 50 MP Sony IMX890 ana sensör ve 32 MP ön kamera bulunuyordu. 5.500 mAh kapasiteli batarya ile gelen bu model, 65W hızlı şarj desteği sağlıyordu. Ayrıca cihaz, oyun odaklı birçok özellikle birlikte IP68 su ve toz direnci, güçlü bir 5 mıknatıslı hoparlör sistemi gibi donanımlara da sahipti.

    Yeni ROG Phone 9 serisinin bu özellikleri daha da geliştirerek oyunculara yönelik üstün bir deneyim sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    egzoz emisyon muayeneden kaç gün önce yapılır boş radyo frekansı eds kırmızı flaş patladı ceza gelir mi whatsapp"ta profil resmi yok ama çevrimiçi concerta kafa yapar mı

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