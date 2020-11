Rogue-lite türündeki rol yapma oyunu Moonlighter 19 Kasım'da iOS cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını 11 bit studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Digital Sun'ın yaptığı piksel grafiklere sahip rogu-lite rol yapma oyunu Moonlighter'ın iOS cihazlar için olan çıkış tarihi açıklandı.

2018 yılında PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Switch için yayınlanan Moonlighter, 19 Kasım'da iOS cihazlar için yayınlanacak. Oyunun yurt dışı fiyatı şu anda $16.99. Türkiye fiyatı oyun çıktığında belli olacak. Oyunun boyutu 586MB ve oyunu oynayabilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız lazım. Ayrıca oyun sadece iPhone 7 ve sonrasındaki cihazları destekliyor; yani 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus ve SE modellerinde çalışmıyor.

Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Uzun zaman önce arkeolojik bir kazı sırasında çok sayıda kapı keşfedildi. İnsanların bu tarihi geçitlerin farklı dünya ve boyutlara açıldığını fark etmesi de uzun sürmedi. Kazı alanının yakınında Rynoka adında, sınırsız hazineleri aramaya çıkacak kadar cesur ve korkusuz maceraperestlere hizmet eden küçük bir tüccar köyü bulundu.

Moonlighter rouge-lite stili öğelerle dolu bir Aksiyon RPG oyunudur. Gizliden gizliye kahraman olmayı hayal eden maceraperest bir esnaf olan Will'in günlük rutinini keşfet.

Rynoka'da ticaret yaparken ürünleri satışa sunabilir, fiyatlarını kendine göre dikkatle belirleyebilir, altın madenlerini yönetebilir, yanına yardımcı alabilir ve dükkanını yükseltebilirsin. Ama dikkatli olmakta fayda var. Bazı karanlık kişiler değerli mallarını çalmaya çalışabilir!

Farklı düşman ve patronları yenerek mücadelenin ve derin dövüş mekanizmalarının keyfini çıkar. Dövüşün derinliği silahlar, yetenekler, düşmanlar ve çevre arasındaki etkileşime bağlı. Sana uyan mücadele tarzını bul.

Bu küçük tüccar köyünün zenginliklerini geri kazanmak için diğer köy sakinleri hakkında daha fazla bilgi edin. Yeni işletmelerin kurulmasına yardım et ve huzurlu Rynoka köyünde bu işletmelerin büyümelerini seyret.

El işleri ve büyü sistemi ilerlemen için hayati önem taşır. Yeni zırh ve silah üretmek ve var olan ekipmanlara büyü yapmak için diğer köylülerle işbirliği yapman gerekecek. Bu sayede esnekliğini artıracak ve ekipmanının kullanım şeklini zenginleştireceksin.

Kapılardan yabancı dünyalara eriş ve egzotik medeniyetlerden değerli maddeleri topla: kaynaklar, silahlar, zırh ve özel eserler. Ama her şeyi taşıyamazsın! En karlı ganimetleri seninle almak için eşsiz envanter sistemini akıllıca kullan.

Kapılar farklı dünyalara açılır. Her koşu rotası eşsizdir ve seni akıllı kararlar almaya zorlar. Bir sonraki adımda neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olman gerek.

