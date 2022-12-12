Roketsan, Barbaros Kıyı Savunma Sistemi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör ROKETSAN’ın kıyı savunma sistemi Barbaros, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Barbaros’un ilk atışı geçtiğimiz aylarda Sinop’ta kıyıdan yapılan atış ile gerçekleştirilmişti.

Atmaca ve Çakır füzelerini ateşleyecek

Mobil bataryalardan oluşan Barbaros, Roketsan’ın yerli füzeleri ile kullanılacak. Dört adet milli gemisavar füzesi Atmaca veya altı adet milli seyir füzesi Çakır ile Türkiye’nin kıyılardaki güvenliği korunacak. Denizdeki tehditleri bertaraf edecek.

Barbaros Kıyı Savunma Sistemi, Havelsan tarafından geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi ile entegre olacak. Advent üzerinden tehditler takip edilecek ve buna göre Barbaros’un konumu değiştirilebilecek. Beş dakikada atışa hazır hale gelecek. Hedeflerin büyüklüğüne, cinsine, tehdit seviyesine ve önceliğine göre hedef angajmanı değiştirilebilecek. Advent sayesinde hedefleri görmeden angaje olup atış yapabilecek.

Yerli seyir füzesi Roketsan Çakır özellikleri 8 ay önce eklendi

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu için denizden gelecek tehditlere karşı mobil bataryaların önemine vurgu yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, “Barbaros Kıyı Savunma Sistemi 5 dakikadan kısa sürede yer değiştirebilen, denizdeki hedeflere karşı Advent Savaş Yönetim Sistemi ve ağ destekli yetenekleri kullanan, radar sistemlerinden gelen bilgileri kendi içerisinde birleştirip hedef angajmanı yapabilen bir sistem olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girecek. Buradaki en büyük avantaj şu: Bir mobil kıyı savunma bataryası sistemi, komuta kontrol ve lançer kabiliyetleriyle, hedef belirleme ve hedef angajmanı konusundaki yetenekleriyle denizden gelebilecek her türlü hedefi, tehdidi bertaraf edebilecek yeteneklere sahip olacak.” dedi.

Barbaros’a yeni özellikler eklenecek

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Barbaros’un önümüzdeki yıl Deniz Kuvvetlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmesini hedeflediklerini ve zamanla yeni kabiliyetler ekleneceğini belirterek, “Çok yakın zamanda başarılı bir atış yaptık. Peyderpey üzerine eklenecek kabiliyetlerle geliştirilecek bir sistem olacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu sistemin Deniz Kuvvetlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Ondan sonra birçok yetenek, sensör kabiliyeti üzerine eklenecek. Barbaros sistemi büyüyerek devam eden, yeteneklerini artıran ve ülkemizin değişen savunma ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda ROKETSAN'ın öz kaynaklı projesi olarak çalışılmaya devam edilecek.” ifadelerini kullandı.

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