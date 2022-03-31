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    Yerli seyir füzesi Roketsan Çakır tanıtıldı

    İHA, SİHA, sabit ve sabit ve döner kanatlı hava araçları, kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yerli seyir füzesi Roketsan Çakır tanıtıldı. Çakır 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip.
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    Yerli seyir füzesi Roketsan Çakır özellikleri
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    Roketsan kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil yerli seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı. Çakır, hava araçları ve kanatlı hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçlarında da kullanılabilecek ve böylece yerli İHA’larımıza yerli seyir füzesi kabiliyeti eklenecek.

    Roketsan Çakır’ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefler, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Harp başlıklı versiyonları, bu hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

    İnsansız hava araçları (İHA/SİHA), silahlı insansız deniz araçları (SİDA) ve jet uçaklarda 4 adet fırlatma motorsuz Çakır kullanılacak. Helikopterlerde ise 2 adet fırlatma motorlu çakır yer alacak. Hücumbot ve sabit kıyı savunma sistemlerine 8 adet Çakır konumlandırılabilecek

    Motoru yerli

    Yerli seyir füzesi Çakır’da Kale Arge tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KTJ-1750 turbojet motor kullanılacak. Bu motor kompakt tasarıma ve düşük ağırlığa sahip. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek irtifada uçuş özellikleriyle öne çıkıyor. GEZGİN Seyir Füzesi ve ARAT projesinde de Kale Arge'nin yerli imkanlarla geliştirdiği turbojet motoru kullanılacak.

    Üzerindeki ağ tabanlı yapı sayesinde hedef değiştirme ve görev iptali özelliği de bulunuyor. Sürü halinde görev yapabiliyor. Farklı mühimmatlarla koordineli şekilde taarruz gerçekleştirebiliyor.

    Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır, yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.

    Çakır, karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.

    Yerli seyir füzesi Roketsan Çakır özellikleri
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    İlk uçuş 2022'de

    Çakır’ın tasarım çalışmaları devam ediyor. İlk test uçuşunun bu yılın sonlarına doğru Akıncı TİHA’dan yapılması planlanıyor. Entegrasyon çalışmaları 2023 yılı içerisinde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelecek.

    Roketsan Çakır özellikleri

    Menzil: 150+ km

    Füze Ağırlığı: Fırlatma motorsuz <=275 kg, Fırlatma motorlu <=330 kg

    Füze çapı: <= 275 mm

    Harp Başlığı Ağırlığı: 70 kg

    Harp Başlığı Tipi: Yüksel Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik

    Uçuş Motoru: Turbo Jet Motor

    Fırlatma Motoru: Katı Yakıtlı Fırlatma Motoru

    Seyir Hızı: Yüksek Ses Altı (0,75-0,85 Mach)

    Kullanılacak Platformlar: Sabit ve Döner Kanatlı Hava Araçları, SİHA, SİDA, Taktik Tekerlekli Kara Aracı, Su-Üstü Platformlar

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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    Editörün Seçimi Yorum
    Bize tam da böyle bi füze lazımdı. Ucuza üret, sağa sola atman gerektiğinde maliyetinden ve stok yetersizliğinden canın yanmayacak süper bir seçenek oldu. Yerli...
    Yorumu gör »     AğlayacaksanOynamayalım
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    1639 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    roketsan, roketsan çakır ve
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