GÖKBEY'in yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuş tarihi açıklandı

TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, TEI tarafından geliştirilen TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuşunu önümüzdeki yaz aylarında yapacak.