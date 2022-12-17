GÖKBEY'in yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk uçuş tarihi açıklandı

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, GÖKBEY’in yerli motoru hakkında şunları söyledi:
“Gökbey helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu önümüzdeki yaz görmeyi umuyoruz. İlk uçuşumuzu önümüzdeki yıl Mayıs, Haziran gibi planlıyoruz.”
TEI-TS1400 turboşaft motoru, kalkış sırasında 1470 beygir güç üretiyor. Uygun şartlarda 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. 20.000 feet servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı ile dikkat çekiyor.
TEI-TS1400 Teknik Özellikleri
- Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
- 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
- Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
- Servis Yüksekliği: 20.000 ft
- Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri
- Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
- MTOW: 6050 kg
- Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
- Servis Tavanı: 6069 m
- Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
- Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
- Ana Rotor Çapı: 13.20 m
- Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
- Harici Yakıt Tankı: 280 kg
- Bagaj Hacmi: 1,1 m3
- Mürettebat: 2
- Yolcu: 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...