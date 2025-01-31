Baykar’ın Fas yatırımı kesinleşti: Fas’a İHA fabrikası kuruluyor!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kasım 2024'te Fas'ta düzenlenen Marakeş Havacılık Fuarı'nda Fas Ticaret Bakanı Ryad Mezzour ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Baykar’ın Fas yatırımı konusunda dedikodular ortaya çıktı.
Fas’ın Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karar ile Baykar’ın Fas’ta kuracağı Atlas Defense isimli şirketi onaylandı. Şirketin faaliyet alanları hakkında şu ifadelere yer verildi:
- İHA tasarımı, üretimi, geliştirilmesi ve bakımı
- İHA yedek parça imalatı ve satışı
- Teknolojik ürün ve sistemlerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi ve satışı
- Savunma sanayisine yönelik elektronik cihazların tasarımı, üretimi ve montajı
- Yazılım, donanım ve mekanik sistemler.
Şirketin sermayesi 250 milyon dolar
Atlas Defense, 2 milyar 500 milyon dirhem (yaklaşık 250 milyon dolar) sermaye ile kuruldu. Fas’a kurulacak fabrika ile Baykar’ın üretim kapasitesi artacak. Kuzey Afrika ülkelerine hızlı teslimat ve hızlı bakım imkanı doğacak. Afrika kıtasındaki ülkelere yönelik yeni hizmetler sunulacak. Şirketin Afrika kıtasındaki hakimiyeti artacak.
Fas, Bayraktar TB2 satın alan ve kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Fas medyasındaki iddialara göre Bayraktar AKINCI da satın alınacak. Fas'a AKINCI eslimatlarının önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P