Rolex, NFT odaklı ticari marka başvurusunda bulundu

Kripto sektörü her geçen gün daha fazla genişliyor. Böylece birçok şirket ve marka bu alanda yer almak istiyor. Son olarak lüks saat üreticisi Rolex de bu akıma uydu diyebiliriz. Rolex, NFT ve kripto dünyasına adım atabilmek için ticari marka başvurusu yaptı.
Söz konusu başvuru ticari marka ve patent avukatı Michael Kondoudis‘ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.
[twitter=https://mobile.twitter.com/KondoudisLaw/status/1589591456251273217]
Rolex'in başvurusu ticari marka başvurusu özellikler NFT’leri, NFT destekli medyayı, NFT pazarlarını, kripto anahtarlarını ve işlemlerini ve ayrıca sanal ve kripto para borsasını tanıtma planlarını öneriyor. Söz konusu belgelere göre, ticari marka başvurusu Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) sunuldu.
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence