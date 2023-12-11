Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörünü gözler önüne serdi

Tam Boyutta Gör Çok sayıda ülke ve özel şirketin Ay'a yönelik giderek artan sayıda mürettebatlı ve mürettebatsız görev faaliyetleri derin uzayda güneş enerjisinin ötesinde daha yüksek ve güvenilir bir güç kaynağını zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda Rolls-Royce, Birleşik Krallık Uzay Konferansı'nda Space Micro-Reactor konsept modelinin bir maketini tanıtarak yeni nesil uzay araçları ve Ay üslerinin nükleer geleceğine dair bir bakış sundu.

Rolls-Royce'un Ay reaktörü görüntülendi

İnsanlık uzayın derinliklerine doğru ilerledikçe ve Dünya yörüngesindeki uyduları denetleme ve koruma ihtiyacı arttıkça, daha verimli bir tahrik sistemine ihtiyaç duyuyor. Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından finanse edilen 3,6 milyon dolarlık program kapsamında Rolls-Royce bu ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bir mikro reaktör üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki on yılın başlarında Ay'da denenmesi planlanan bu küçük, gelişmiş reaktör, gelecekteki üslere yalnızca çok iddialı görevleri üstlenmek için değil, aynı zamanda aşırı soğuk Ay gecelerinde hayatta kalabilmeleri için üsleri ısıtmak için gereken gücü sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak yeni reaktör, görev menzillerini dış Güneş sistemi ve ötesine kadar uzatacak elektrikli ve diğer tahrik sistemleri için bir güç kaynağı olarak işlev görecek. Reaktör aynı zamanda bakım ve devriye uzay araçlarının Dünya yörüngeleri arasında bugün mümkün olandan çok daha büyük bir hız ve esneklikle hareket etmesine olanak tanıyacak. Tüm bunları zaten önceki haberlerimizde aktarmıştık ancak bunlar sadece bir slayt görselinden başka bir şey değildi. Ta ki Rolls-Royce ısının nasıl üretileceği, bu ısının nasıl transfer edileceği ve elektriğe nasıl dönüştürüleceği sorularına yanıt arayacak reaktörünün maketini ortaya çıkarana kadar.

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Mikro reaktörün temel tasarımını gösteren bir kesit olan maket, yakıt çubuklarına (ki bu pek olası değil) ya da ısı transfer sisteminin bir parçasına benziyor. Şirkete göre cihaz, Dünya'daki ticari reaktörlerle aynı prensipte çalışan fisyon reaktörü konumunda ancak zenginleştirilmiş uranyum, karbon ve oksijenden oluşan bilardo topu büyüklüğündeki yakıt küreleriyle çubukların yerini alan TRi-structural ISOtropic (TRISO) parçacık yakıtına dayanan gelişmiş bir tasarım kullanmakta. Rolls-Royce elbette bu reaktörleri sadece uzay amaçlı kullanmayı planlamıyor. Bu küçük nükleer reaktörler endüstriyi karbonsuzlaştırmak, temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için bir çözüm sunabilir. Ayrıca ticari ve savunma amaçlı da kullanılabilirler.

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Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörü gözler önüne serdi