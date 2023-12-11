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    Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörünü gözler önüne serdi

    Ay’a yönelik artan ilgi ve Dünya’nın uydusu üzerinde yerleşme planları ciddi bir enerji ihtiyacı gerektiriyor. Bu bağlamda Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörü gözler önüne serdi.
    Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörü gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    Çok sayıda ülke ve özel şirketin Ay'a yönelik giderek artan sayıda mürettebatlı ve mürettebatsız görev faaliyetleri derin uzayda güneş enerjisinin ötesinde daha yüksek ve güvenilir bir güç kaynağını zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda Rolls-Royce, Birleşik Krallık Uzay Konferansı'nda Space Micro-Reactor konsept modelinin bir maketini tanıtarak yeni nesil uzay araçları ve Ay üslerinin nükleer geleceğine dair bir bakış sundu.

    Rolls-Royce'un Ay reaktörü görüntülendi

    İnsanlık uzayın derinliklerine doğru ilerledikçe ve Dünya yörüngesindeki uyduları denetleme ve koruma ihtiyacı arttıkça, daha verimli bir tahrik sistemine ihtiyaç duyuyor. Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından finanse edilen 3,6 milyon dolarlık program kapsamında Rolls-Royce bu ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bir mikro reaktör üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki on yılın başlarında Ay'da denenmesi planlanan bu küçük, gelişmiş reaktör, gelecekteki üslere yalnızca çok iddialı görevleri üstlenmek için değil, aynı zamanda aşırı soğuk Ay gecelerinde hayatta kalabilmeleri için üsleri ısıtmak için gereken gücü sağlayacak.

    Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörü gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak yeni reaktör, görev menzillerini dış Güneş sistemi ve ötesine kadar uzatacak elektrikli ve diğer tahrik sistemleri için bir güç kaynağı olarak işlev görecek. Reaktör aynı zamanda bakım ve devriye uzay araçlarının Dünya yörüngeleri arasında bugün mümkün olandan çok daha büyük bir hız ve esneklikle hareket etmesine olanak tanıyacak. Tüm bunları zaten önceki haberlerimizde aktarmıştık ancak bunlar sadece bir slayt görselinden başka bir şey değildi. Ta ki Rolls-Royce ısının nasıl üretileceği, bu ısının nasıl transfer edileceği ve elektriğe nasıl dönüştürüleceği sorularına yanıt arayacak reaktörünün maketini ortaya çıkarana kadar.

     

    Mikro reaktörün temel tasarımını gösteren bir kesit olan maket, yakıt çubuklarına (ki bu pek olası değil) ya da ısı transfer sisteminin bir parçasına benziyor. Şirkete göre cihaz, Dünya'daki ticari reaktörlerle aynı prensipte çalışan fisyon reaktörü konumunda ancak zenginleştirilmiş uranyum, karbon ve oksijenden oluşan bilardo topu büyüklüğündeki yakıt küreleriyle çubukların yerini alan TRi-structural ISOtropic (TRISO) parçacık yakıtına dayanan gelişmiş bir tasarım kullanmakta. Rolls-Royce elbette bu reaktörleri sadece uzay amaçlı kullanmayı planlamıyor. Bu küçük nükleer reaktörler endüstriyi karbonsuzlaştırmak, temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için bir çözüm sunabilir. Ayrıca ticari ve savunma amaçlı da kullanılabilirler.

    Kaynakça https://newatlas.com/space/rolls-royce-future-moon-reactor/ https://www.rolls-royce.com/media/our-stories/discover/2023/rr-unveils-space-micro-reactor-model-for-moon-exploration.aspx
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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