Rolls-Royce gelecekteki Ay reaktörünü gözler önüne serdi

Rolls-Royce'un Ay reaktörü görüntülendi
İnsanlık uzayın derinliklerine doğru ilerledikçe ve Dünya yörüngesindeki uyduları denetleme ve koruma ihtiyacı arttıkça, daha verimli bir tahrik sistemine ihtiyaç duyuyor. Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından finanse edilen 3,6 milyon dolarlık program kapsamında Rolls-Royce bu ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bir mikro reaktör üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki on yılın başlarında Ay'da denenmesi planlanan bu küçük, gelişmiş reaktör, gelecekteki üslere yalnızca çok iddialı görevleri üstlenmek için değil, aynı zamanda aşırı soğuk Ay gecelerinde hayatta kalabilmeleri için üsleri ısıtmak için gereken gücü sağlayacak.
Mikro reaktörün temel tasarımını gösteren bir kesit olan maket, yakıt çubuklarına (ki bu pek olası değil) ya da ısı transfer sisteminin bir parçasına benziyor. Şirkete göre cihaz, Dünya'daki ticari reaktörlerle aynı prensipte çalışan fisyon reaktörü konumunda ancak zenginleştirilmiş uranyum, karbon ve oksijenden oluşan bilardo topu büyüklüğündeki yakıt küreleriyle çubukların yerini alan TRi-structural ISOtropic (TRISO) parçacık yakıtına dayanan gelişmiş bir tasarım kullanmakta. Rolls-Royce elbette bu reaktörleri sadece uzay amaçlı kullanmayı planlamıyor. Bu küçük nükleer reaktörler endüstriyi karbonsuzlaştırmak, temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için bir çözüm sunabilir. Ayrıca ticari ve savunma amaçlı da kullanılabilirler.Kaynakça https://newatlas.com/space/rolls-royce-future-moon-reactor/ https://www.rolls-royce.com/media/our-stories/discover/2023/rr-unveils-space-micro-reactor-model-for-moon-exploration.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.