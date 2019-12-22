Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

Tam Boyutta Gör Havacılık sektöründe de varlık gösteren İngiliz Rolls-Royce, geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki Gloucestershire Havaalanı'nda, ACCEL adını verdiği %100 elektrikli uçağını görücüye çıkardı.

Gelecek yıl yapılacak testlerde 482 km/s azami hıza çıkması beklenen tek kişilik uçak, firmanın geliştirdiği yeni bir tahrik sistemini kullanacak. 6.000 akü hücresiyle bugüne kadarki en yüksek güç yoğunluğuna sahip olan 3 adet eksenel 750R elektrikli motorla donatılacak uçağın 750 kW'a kadar güç üreteceği ve tek şarjla 320 kilometre menzile sahip olacağı belirtiliyor. Rolls Royce, hücrelerin yüksek hızlarda aşırı ısınmasını önlemek adına bir doğrudan soğutma sistemi kullanmayı da ihmal etmemiş.

Ayrıca Bkz. "IEEFA: Türkiye enerji bağımsızlığına çok yakın, ancak ek teşvike ihtiyaç var"

Sıfır emisyon oranına sahip ACCEL, gürültüyü en aza indirmek adına düşük devir pervane kanatları ile gelecek. Şirkete göre uçaktaki güç sistemi, bir Formula 1 aracının sahip olduğu %50 güç verimliliğine kıyasla %90 verimlilik oranına sahip olacak.

Rolls-Royce, uçağın “Uçuşların Elektrikli Hale Getirilme Sürecinin Hızlandırılması (ACCelerating the ELectrification of flight –ACCEL) girişimi kapsamında geliştirildiğini ve bu kapsamda elektrikli motor ve kontrolör üreticisi YASA ile havacılık girişimi Electroflight ile ortaklaşa hareket ettiğini ifade etmiş.

Tam Boyutta Gör

Rolls-Royce Elekrifikasyon Direktörü Rob Watson projeye yönelik yaptığı açıklamada, “ Dünyanın en hızlı %100 elektrikli uçağını yapmayı havacılıkta devrimsel bir adım atmak olarak görüyoruz. Bu girişim, sadece dünya rekoru kırmak adına ortaya konan bir çaba değil, aynı zamanda Rolls-Royce'un yeteneklerini geliştirecek ve düşük karbon salınımına sahip küresel bir ekonomiye geçişimizi hızlandıracak bir adım.” değerlendirmesinde bulunmuş.

https://newatlas.com/aircraft/rolls-royce-electric-airplane-target-speed-record/