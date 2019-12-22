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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    İngiliz Rolls-Royce,ACCEL adını verdiği %100 elektrikli uçağını görücüye çıkardı. Şirkete göre uçak, dünyanın sadece elektrikle çalışan en hızlı uçağı olmaya aday.
    43 dk.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
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    Havacılık sektöründe de varlık gösteren İngiliz Rolls-Royce, geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki Gloucestershire Havaalanı'nda, ACCEL adını verdiği %100 elektrikli uçağını görücüye çıkardı.

    Gelecek yıl yapılacak testlerde 482 km/s azami hıza çıkması beklenen tek kişilik uçak, firmanın geliştirdiği yeni bir tahrik sistemini kullanacak.  6.000 akü hücresiyle bugüne kadarki en yüksek güç yoğunluğuna sahip olan 3 adet eksenel 750R elektrikli motorla donatılacak uçağın 750 kW'a kadar güç üreteceği ve tek şarjla 320 kilometre menzile sahip olacağı belirtiliyor. Rolls Royce, hücrelerin yüksek hızlarda aşırı ısınmasını önlemek adına bir doğrudan soğutma sistemi kullanmayı da ihmal etmemiş.

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    Sıfır emisyon oranına sahip ACCEL, gürültüyü en aza indirmek adına düşük devir pervane kanatları ile gelecek. Şirkete göre uçaktaki güç sistemi, bir Formula 1 aracının sahip olduğu %50 güç verimliliğine kıyasla %90 verimlilik oranına sahip olacak.

    Rolls-Royce, uçağın “Uçuşların Elektrikli Hale Getirilme Sürecinin Hızlandırılması (ACCelerating the ELectrification of flight –ACCEL) girişimi kapsamında geliştirildiğini ve bu kapsamda elektrikli motor ve kontrolör üreticisi YASA ile havacılık girişimi Electroflight ile ortaklaşa hareket ettiğini ifade etmiş.

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
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    Rolls-Royce Elekrifikasyon Direktörü Rob Watson projeye yönelik yaptığı açıklamada, “ Dünyanın en hızlı %100 elektrikli uçağını yapmayı havacılıkta devrimsel bir adım atmak olarak görüyoruz. Bu girişim, sadece dünya rekoru kırmak adına ortaya konan bir çaba değil, aynı zamanda Rolls-Royce'un yeteneklerini geliştirecek ve düşük karbon salınımına sahip küresel bir ekonomiye geçişimizi hızlandıracak bir adım.” değerlendirmesinde bulunmuş.



    https://newatlas.com/aircraft/rolls-royce-electric-airplane-target-speed-record/ Yorum Yaz
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