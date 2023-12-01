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    Rolls-Royce elektrikli uçuş bölümünü satılığa çıkardı

    Rolls-Royce temel iş alanlarına odaklanmak için elektrikli tahrik sisteminden çıkacağını duyurdu. Bununla birlikte firma, jet motorlarına odaklanacak ve elektrikli uçuş bölümünü satacak.
    Rolls-Royce elektrikli uçuş bölümünü satılığa çıkardı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu hamle, motor üreticisinin CEO'su Tufan Erginbilgiç tarafından firmanın 28 Kasım 2023'teki yıllık Sermaye Piyasaları Günü sırasında duyuruldu. Rolls-Royce CEO'su Erginbilgiç'in yeni planına göre firma, jet motoru işindeki kârını artırmaya odaklanacak ve buraya yoğunlaşacak. Öte yandan elektrikli uçuş bölümünün ise satışı planlanıyor.

    Rolls-Royce elektrikli tahrik işini bırakıyor

    Erginbilgiç yaptığı açıklamada “Rolls-Royce tarihinde çok önemli bir noktada bulunuyor. Kendi kaderini kontrol edecek ve şekillendirecek finansal güce sahip, yüksek performanslı, rekabetçi, dirençli ve büyüyen bir Rolls-Royce oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Erginbilgiç’in planlarına göre 2022'deki 837 milyon sterline kıyasla yılda 2,5 milyar sterlin ile 2,8 milyar sterlin arasında rekor işletme kârı hedefleniyor. Bu hedefin ana odağında ise şirketin jet motorları bölümü yer alıyor. Bu bölümün işletme marjlarının orta vadede %2,5 seviyesinden %15 ila %17'ye çıkarılması hedefleniyor. Bununla birlikte Rolls-Royce, askeri jetler ve tekneler için motorlar ile denizaltılar için nükleer reaktörler üreten savunma sanayisi işini büyütecek. Ek olarak sivil tekne motorları ve jeneratörler üreten güç sistemleri biriminde de kârlılık artırılacak.

    Bunlara ek olarak Rolls-Royce elektrikli tahrik işini de bırakacağını duyurdu. Burada faaliyet gösteren ilgili birimin de satışı planlanıyor. Elektrik bölümünün satışı Rolls-Royce'un kasasına 1 ila 1,5 milyar sterlin arasında bir gelir getirebilir. Bu bağlamda Rolls-Royce, havacılık endüstrisi için karbonsuzlaştırmanın ana itici gücü olarak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) konusuna odaklanıyor diyebiliriz. Rolls-Royce'un üretimdeki tüm motor tipleri %100 SAF ile çalışabilecek.

    Rolls-Royce elektrikli uçuş bölümünü satılığa çıkardı Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce, Vertical Aerospace'in VX4'ü de dahil olmak üzere eVTOL'ler için elektrikli tahrik sistemleri geliştiriyordu. Elden çıkarma duyurusundan tam olarak anlaşılmayan şey, Rolls-Royce'un sadece Vertical için geliştirilenler gibi doğrudan bataryalı elektrikli tahrik sistemleri üzerinde çalışmayı bırakmayı mı planladığı yoksa bu değişimin uçaklar için yeni hibrit-elektrikli tahrik sistemleri üzerindeki daha geniş çaplı çalışmalarını da etkileyip etkilemeyeceği.

    Firma, dünyanın en büyük ve en verimli uçak motoru olan UltraFan testlerini de geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Bu dev uçak motoru %100 SAF ile çalışacak. Her ne kadar Rolls-Royce elektrik destekli uçuş işinden çıksa da çeşitli firmalar buradaki yatırımlarını büyütüyor. Dolayısıyla elektrikli havacılıkla ilgilenen ülke ve firmalar için Rolls-Royce’un satılığa çıkardığı birim önemli bir kaynak olabilir.

    Kaynakça https://www.aerotime.aero/articles/rolls-royce-to-exit-electric-propulsion-to-focus-on-core-business-areas https://www.theguardian.com/business/2023/nov/28/rolls-royce-sell-electric-flight-division-jet-engines-tufan-erginbilgic
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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