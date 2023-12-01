Rolls-Royce elektrikli uçuş bölümünü satılığa çıkardı

Rolls-Royce elektrikli tahrik işini bırakıyor
Erginbilgiç yaptığı açıklamada “Rolls-Royce tarihinde çok önemli bir noktada bulunuyor. Kendi kaderini kontrol edecek ve şekillendirecek finansal güce sahip, yüksek performanslı, rekabetçi, dirençli ve büyüyen bir Rolls-Royce oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erginbilgiç’in planlarına göre 2022'deki 837 milyon sterline kıyasla yılda 2,5 milyar sterlin ile 2,8 milyar sterlin arasında rekor işletme kârı hedefleniyor. Bu hedefin ana odağında ise şirketin jet motorları bölümü yer alıyor. Bu bölümün işletme marjlarının orta vadede %2,5 seviyesinden %15 ila %17'ye çıkarılması hedefleniyor. Bununla birlikte Rolls-Royce, askeri jetler ve tekneler için motorlar ile denizaltılar için nükleer reaktörler üreten savunma sanayisi işini büyütecek. Ek olarak sivil tekne motorları ve jeneratörler üreten güç sistemleri biriminde de kârlılık artırılacak.
Bunlara ek olarak Rolls-Royce elektrikli tahrik işini de bırakacağını duyurdu. Burada faaliyet gösteren ilgili birimin de satışı planlanıyor. Elektrik bölümünün satışı Rolls-Royce'un kasasına 1 ila 1,5 milyar sterlin arasında bir gelir getirebilir. Bu bağlamda Rolls-Royce, havacılık endüstrisi için karbonsuzlaştırmanın ana itici gücü olarak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) konusuna odaklanıyor diyebiliriz. Rolls-Royce'un üretimdeki tüm motor tipleri %100 SAF ile çalışabilecek.
Firma, dünyanın en büyük ve en verimli uçak motoru olan UltraFan testlerini de geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Bu dev uçak motoru %100 SAF ile çalışacak. Her ne kadar Rolls-Royce elektrik destekli uçuş işinden çıksa da çeşitli firmalar buradaki yatırımlarını büyütüyor. Dolayısıyla elektrikli havacılıkla ilgilenen ülke ve firmalar için Rolls-Royce’un satılığa çıkardığı birim önemli bir kaynak olabilir.Kaynakça https://www.aerotime.aero/articles/rolls-royce-to-exit-electric-propulsion-to-focus-on-core-business-areas https://www.theguardian.com/business/2023/nov/28/rolls-royce-sell-electric-flight-division-jet-engines-tufan-erginbilgic Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.